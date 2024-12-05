Россияне шли в 'психическую атаку' во весь рост, а убегали ползя: в ВСУ показали эпическое видео с фронта

Украинские защитники продолжают стойко держать линию фронта и наносить врагу потери. Так, недавно в сети показали эпическое видео атаки оккупантов, которую успешно отбили наши военные.

Видео дня

В начале оккупанты шли в "психическую атаку" шеренгой в полный рост, однако назад уже убегали ползя. Соответствующее видео опубликовали в Telegram-канале Страткома ВСУ.

После очереди успешных ударов украинских танков и первых потерь оккупантов, те побежали прятаться в лесок. Однако танки продолжали насыпать и туда.

"Россияне шли в "психическую атаку" во весь рост, а убегали уже ползя. Далеко не убежали. Два украинских танка били прямой наводкой, еще два насыпали издалека", – говорится в сообщении.

Слаженными действиями 3-я танковая Железная бригада и 10-я штурмовая бригада "Эдельвейс" смогли оттеснить противника.

Как сообщал OBOZ.UA, в ноябре 2024 года среднесуточные потери российских военных в войне против Украины достигли нового месячного максимума. По данным Генштаба Украины, этот показатель составил 1523 человека (убитыми и ранеными). В целом, такой высокий уровень потерь фиксируется уже не первый месяц.

Ранее сообщалось, что военные из 61 отдельной бригады морской пехоты Северного флота РФ затонули, пытаясь высадиться на островах Днепра в Херсонской области. Оккупантов на гидроцикле подбил украинский дрон, а затем их забрала вода.

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