Разведка Британии объяснила, что стоит за рекордными потерями армии Путина в войне

В ноябре 2024 г. среднесуточные потери российских военных в войне против Украины достигли нового месячного максимума. По данным Генштаба Украины, этот показатель составил 1523 человека (убитыми и ранеными).

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Об этом сообщается в отчете британской разведки. Отмечается, что в общем столь высокий уровень потерь фиксируется уже третий месяц.

Особенно значимым стал 28 ноября, когда потери российской армии достигли рекордного уровня – 2030 человек в день. Превышение показателя в 2000 человек в сутки было зафиксировано впервые.

"Ноябрь стал пятым месяцем подряд, когда российские войска несут и увеличивают ежемесячные общие потери", – отметили разведчики.

По информации ведомства, значительные потери свидетельствуют об интенсивности российских наступательных действий. Оккупационные силы пытаются усилить давление на украинские позиции, стремясь оттеснить Вооруженные силы Украины по нескольким направлениям, в частности в районах Курска, Купянска, Торецкая, Покровская и Великой Новоселки.

"В декабре 2024 года, несмотря на наступление зимы, количество потерь в российских войсках, вероятнее всего, будет превышать 1000 человек в день, а пехотные атаки будут продолжаться на нескольких направлениях", – считают эксперты.

Напомним, что Силы обороны Украины за прошедшие сутки уничтожили около 186 единиц вражеского вооружения и техники. В боях отминусовали около 1580 военнослужащих армии РФ. В настоящее время общие потери живой силы агрессора составляют 748 950 захватчиков убитыми и ранеными.

Как сообщал OBOZ.UA, по меньшей мере 48 тысяч россиян, участвовавших в войне против Украины, считаются пропавшими без вести. Такую информацию случайно озвучила заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева, которая, по данным СМИ, является двоюродной племянницей российского диктатора Владимира Путина.

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