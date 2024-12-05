Силы обороны обезвредили еще 1580 оккупантов и 22 ББМ врага – Генштаб

Силы обороны Украины за прошедшие сутки уничтожили примерно 186 единиц вражеского вооружения и техники. В боях отминусовали около 1580 военнослужащих армии РФ

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Ныне общие потери живой силы агрессора составляют 748 950 захватчиков убитыми и ранеными. Обновленную информацию 5 декабря обнародовал Генеральный штаб ВСУ.

Накануне защитники сбили 31 вражеский беспилотник оперативно-тактического уровня (всего 19 977).

Были уничтожены 22 боевые бронированные машины (всех 19 472), 21 артиллерийская система (21 023), 13 танков (9506) армии РФ.

Также бойцы сожгли 97 единиц российской автомобильной техники и автоцистерн (в общем 30 843), две – спецтехники (3630).

За время полномасштабной войны Силы обороны сбили 2855 крылатых ракет, 369 самолетов и 329 вертолетов, уничтожили 1253 РСЗО и 1020 средств ПВО, потопили 28 кораблей/катеров и подлодку оккупационной армии РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, воины батальона беспилотных авиационных комплексов "РАРОГ" 24-й ОМБр имени короля Даниила показали уникальные кадры ликвидации российского комбата Евгения "Ермака" Смирнова. Командир батальона 5-й диверсионно-разведывательной бригады "Терек" был обезврежен в конце сентября в Часовом Яру на Донетчине.

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