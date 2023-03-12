Россияне штурмовали опорный пункт пограничников под Бахмутом: воины ВСУ остановили оккупантов

Российские оккупационные войска продолжают без остановки предпринимать попытки штурма позиций украинских защитников под Бахмутом. В итоге враг получает отпор и с большими потерями отступает.

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Один из таких штурмов отбили пограничники. Об этом сообщает Telegram-канал Государственной пограничной службы Украины.

Вражеская пехота при поддержке артиллерии штурмовала опорный пункт пограничников. Бойцы остановили оккупантов стрелковым оружием и гранатометами.

Также пограничники отбили атаки на два опорных пункта. Подготовку стрелковых подразделений противника обнаружила аэроразведка. В результате пограничники-минометчики уничтожили штурмовиков во время их выдвижения в наступление. Всего было ликвидировано 9 оккупантов. Еще 12 россиян получили ранения.

Напомним, российские оккупационные войска за 11 марта не смогли продвинутся в Бахмуте и его окрестностях. В населенном пункте продолжаются ожесточенные бои, однако наемники ЧВК "Вагнера" оказались зажатыми в городских районах.

Ранее сообщалось, что украинские защитники продолжают наносить сокрушительные удары по российским оккупантам в боях за Бахмут в Донецкой области. Только за сутки 10 марта враг понес потери в количестве более 500 человек ранеными и погибшими.

Силы обороны Бахмута привлекли все ресурсы, не позволяющие противнику воплотить замыслы тотальной оккупации города, и создают ему серьезные препятствия для продвижения вперед.

Как сообщал OBOZREVATEL, ВСУ уничтожили большую часть наемников "Вагнера" в боях за Бахмут. Российские оккупанты деморализованы и понимают, что перспектива у них только одна – стать пушечным мясом.

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