Россияне штурмуют Авдеевку по всем направлениям, ВСУ отбивают десятки атак ежесуточно, – Штупун

Российские захватчики не оставляют попыток уничтожить Авдеевку, но украинские защитники стойко удерживают оборону. Только за минувшие сутки наши военные отбили возле Авдеевки 37 атак оккупантов.

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Об этом сообщил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Александр Штупун в эфире телемарафона "Единые новости". Он рассказал о ситуации в одной из самых горячих точек фронта.

"Наши воины стойко держат оборону, но враг не оставляет попытки уничтожить Авдеевку и пытается идти вперед по всем направлениям, в основном пехота. Очень много штурмов. Так, за прошедшие сутки отбито 37 атак в районе самой Авдеевки, также возле Первомайского и возле Невельского", – сообщил Штупун.

По словам спикера, некоторое снижение количества вражеских атак наблюдалось во время новогодних праздников – тогда фиксировалось до 20 боестолкновений в сутки. Однако на сегодняшний день их количество выросло вдвое.

Россияне используют боеприпасы с химическими веществами, практически разновидность химического орудия. Враг применяет запрещенные вещества и делает это по меньшей мере по несколько раз в сутки в зависимости от погоды.

Штупун рассказал, что украинских защитников инструктируют, и они используют средства защиты.

"Людей инструктируют, есть средства защиты – это противогазы, и сейчас враг применяет, если брать в среднем, от 2 до 5 применений в сутки в зависимости от ветра. Когда есть большой ветер, враг пытается не применять, потому что сразу эти газы сносит, и они не имеют эффекта. На данный момент больше всего враг применяет К-51, но по каждому случае такого применения химических веществ проводится расследование, проводятся анализы. В настоящее время больше всего используется хлорпикрин так называемый, который на уровне с фосгеном, хлороцианом и синильной кислотой запрещен. Запрещено его использовать в военных целях, согласно Конвенции о запрещении химического оружия, и РФ с 1997 года является участником этой конвенции", – отметил Штупун.

Он отметил, что Россия очень часто нарушает обычаи ведения войны.

Как сообщал OBOZ.UA, под Авдеевкой российская армия терпит огромные потери, но продолжает попытки захватить город. Севернее Авдеевки на линии столкновения есть участок размером с футбольное поле, на котором лежит более сотни ликвидированных российских захватчиков. Кроме того, на этом направлении есть "целое кладбище военной техники россиян".

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