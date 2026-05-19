'Россияне сильно отстают': WELT рассказало о технологических решениях украинского miltech

На берегу Днепра, в безлюдном месте среди зеленых кустов, украинские инженеры проводят испытания для иностранных журналистов. На воде как единая слаженная система работают изделия компании MAC HUB: морской дрон Katran X1.2 и перехватчик MAC Dead Fly. Однако на самом деле иностранцам показывают гораздо больше – сложную и технологическую работу инженеров MAC Construct.

Сейчас Украина становится одним из мировых лидеров в сфере военных технологий и беспилотных систем, хотя совсем недавно только получала помощь от западных партнеров. С недавних пор технологические решения украинских оборонных компаний вызывают интерес за рубежом, в частности в странах Ближнего Востока.

"Украина защищается от российской агрессии с помощью инновационных беспилотников и других систем вооружения и эта стратегия сейчас работает настолько хорошо, что некоторые уже говорят о "переломном моменте" в войне", – пишет немецкий журналист Альфред Хакенсбергер в статье для Welt.

Компания MAC HUB не просто производит современное вооружение – в 2026 году это уже не новинка для ВСУ. Сейчас инженеры MAC Construct (компания входит в МАС HUB – ред.) совместно с военными создают и совершенствуют инновационную систему управления операциями MAC Mission Control. Она планирует сложные многоуровневые миссии любыми беспилотными средствами компании MAC HUB, то есть фактически объединяет все боевые платформы в единую сеть и обеспечивает централизованную координацию операций в реальном времени.

"Сочетание беспилотных кораблей и дронов-перехватчиков – технологическая и тактическая новинка в истории современной войны. Это добавляет еще один элемент к многоуровневой противовоздушной обороне Украины и одновременно открывает новые возможности в морской войне. Сначала дроны атакуют вражеские радиолокационные системы, а затем беспилотные катера могут поражать нефтяные платформы и военно-морские суда", – подчеркивает немецкое издание.

Сейчас над подобными проектами работает много компаний, это делает рынок конкурентным, а продукцию – максимально качественной. Однако важно не забывать о фидбеке от военных. Все решения инженеры MAC Construct разрабатывают совместно с военными отделения "Черноморский легион". Это спецназовцы, которые выполняют самые сложные и обычно секретные задачи. "Легион обычно держится в тени. WELT получил редкую и эксклюзивную возможность увидеть их работу", – пишет Альфред Хакенсбергер.

Но именно этот диалог делает продукцию MAC Construct уникальной, ведь компания работает не для военных, а вместе с ними. "Год назад ничего из этого не было бы возможным", – говорит командир морского отделения "Черноморский легион" (которое входит в состав подразделения активных действий ГУР МО FERRATA). Из соображений безопасности он называет журналистам только свой позывной – "Девятый". Именно он является тем человеком, который испытывает продукцию MAC HUB в условиях реальных боевых действий. Благодаря этому компания, по его словам, развивается очень быстро. "Прямой обмен между производителем и военными максимально ускоряет разработку и качество продукции", – отмечает "Девятый".

Между тем БЭК Katran X1.2 выходит на воду. Это многоцелевое транспортное средство. Этот БЭК может выполнять функцию камикадзе, нести две ракеты малой дальности Р-73 и различные дроны. Комплектацию дронов Katran производители оставляют на усмотрение военных, ведь они продумывают планирование каждой операции до мелочей.

На этот раз на борту морского дрона 27 перехватчиков MAC Dead Fly. Это современные простые в производстве и эксплуатации, но в то же время быстрые и эффективные перехватчики с интегрированным ИИ. Они могут самостоятельно находить цель и развивать скорость до 380 километров в час. Этого достаточно для того, чтобы уничтожить Shahed. Однако инженеры уже работают над новым запросом военных: нужно поднять цифру до 450 км/ч.

"И морским дроном, и перехватчиками управляют из мобильной палатки на берегу. Пилот надевает специальные очки и имеет пульт дистанционного управления, а оператор лодки использует джойстик. То, что выглядит как игровое кресло, на самом деле является специально разработанным высокотехнологичным решением", – пишет Welt.

Такой мобильный командный центр может выполнять боевые задачи из любой точки Украины, главное – доступ к системе MAC Mission Control. Она разработана как единая платформа для выполнения и планирования тяжелых задач, специалисты максимально использовали возможности ИИ для мгновенных просчетов и синхронизаций систем, архивирования и прогнозирования миссий, но все решения оставили за человеком. Это и есть та стратегия, с помощью которой Украина намерена освободить свою землю.