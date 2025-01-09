Российские военные сначала разрушили дом ученого в Чернигове, а потом убили его самого: что известно о погибшем Алексее Галенке

В Чернигове во время российского обстрела погиб известный педагог, доцент кафедры филологических дисциплин Черниговского областного института последипломного образования Алексей Анатольевич Галенка. Еще в 2022 году, в начале полномасштабного вторжения, российская ракета разрушила его дом, а теперь убила его самого.

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Вышел во двор посмотреть

Почти сразу после Нового года, 3 января, после 16 часов российские военные запустили по Чернигову три ракеты. Алексей Анатольевич Галенка жил в частном секторе, в селе Певцы, который является фактически окраиной города.

Первые две ракеты разорвались неподалеку, и пожилой ученый вышел во двор дома, чтобы посмотреть, что произошло.

"После двух взрывов в Певцах я позвонила ему, мы всегда так делаем, потому что знаем, что там живет наш Алексей Анатольевич. Я спросила его, как он. Он ответил, что проснулся от взрывов и вышел во двор посмотреть. Тогда я говорю, что это небезопасно, прячьтесь. "Да что там прятаться, вон дым поднимается, скорые едут". Я еще сказала ему "берегите себя", а уже через семь минут прилетела еще одна ракета и осколок ранил его в голову", – вспоминает события того дня заведующая кафедрой института, где работал Галенка, Светлана Молочко.

Врачи ничего не смогли сделать.

Отказывался от помощи и не хотел бросать свою землю

Еще в марте 2022 года, когда россияне наступали на Украину с севера и оккупировали часть Черниговской области, одна из ракет разрушила дом Алексея Анатольевича. Тогда во время пожара была уничтожена большая библиотека ученого – все книги, газеты и журналы, которые он хранил с 1968 года.

Также огонь уничтожил четыре десятка старинных вышиванок, которые собирал ученый.

Сергей Шумило, директор Института Афонского наследия, историк, вспоминал, что Алексей Анатольевич рассказывал о том, как россияне разрушили его дом.

"Нас тогда сильно бомбили, что прилетело, я не знаю. Прятались мы как раз в погребе. Сильно бахнуло. Высунул голову, смотрю – веранда горит. Вылез, стою, смотрю, как дом горит. Понимал, что уже ничего не вернешь, не спасешь. Деревянный, обложенный кирпичом родительский дом. Жаль библиотеку", – описывает Шумило.

"Жить в доме он уже не мог. Мы предложили ему переехать в наше общежитие, но Алексей Анатольевич категорически отказался. Он сказал, что тогда растащат последнее из его дома, а у него еще там было хозяйство. Поэтому были выделены деньги, ему поставили окна на летней кухне, помогли с ремонтом, и он там жил все это время", – рассказал OBOZ.UA ректор учебного заведения Анатолий Залеский.

Светлана Молочко вспоминает, что тогда Алексею Анатольевичу и волонтеры предлагали переехать в модульный домик, а сотрудники института готовы были даже предоставить пустую квартиру, чтобы ученый мог комфортно себя чувствовать.

"Но он отказывался от помощи, говорил, что хочет отстраиваться на своей земле, никуда не пойдет, будет жить здесь. Он обустроил на базе сарая себе комнату, там была печь, в комнате было тепло. Мы ему привезли мебель, и волонтеры помогали. А этим летом он собирался восстановить дом, это дом его родителей и земля также, все это было ему дорого", – говорит заведующая кафедрой.

Доил корову, ухаживал за цветами

Галенка очень переживал, когда в одном из местных изданий вышел о нем материал, в котором рассказывали, как бедно живет доцент, его сфотографировали в старом пальто и шапке на фоне печки.

По словам Молочко, он ругался с журналисткой, был очень расстроен. На самом деле, несмотря на разрушение и пожар, он всегда приходил на работу в костюме, подобранной в тон ему рубашке и галстуке.

В то же время на своем разрушенном хозяйстве он доил корову, приносил на работу коллегам свежее молоко. Садил огород, разводил цветы и ухаживал за ними с весны до поздней осени. И при этом оставался интеллигентом и высокодуховным человеком.

Выстроил институт последипломного обучения

По словам ректора, Алексей Галенка был кандидатом наук, в свое время работал проректором вуза, потом был профессором, в последнее время доцентом на кафедре. Студенты его очень любили и уважали. Выпускники пишут ректору, выражают соболезнования в связи с гибелью Алексея Анатольевича.

А начинал свою работу ученый в Мокровеличивской школе также на Черниговщине. Затем перешел работать в вуз, тут был сначала методистом, потом заведующим методическим кабинетом украинского языка и литературы, учился в аспирантуре, защитил кандидатскую работу, был заместителем директора и потом проректором по научной работе.

"Алексей Анатольевич в институте последипломного образования закладывал фундамент. Ранее тут занимались повышением квалификации учителей. Он выстраивал новую систему и превратил это учреждение в институт. Это стало его жизнью. Несмотря на то, что ему было 72 года и он был на пенсии, он работал до последнего", – говорит Молочко.

Еще задолго до 1991 года Алексей Анатольевич пропагандировал украинское слово и литературу. Несмотря на то, что он был человеком советского воспитания, он часто ходил в вышиванке: на конференции, Черниговские педагогические встречи и т.д. Он собрал большую коллекцию этих рубашек.

Кстати, педагогические встречи – это тоже его проект, который объединил учителей – победителей конкурсов "Учитель года" в номинации украинский язык и литература, зарубежная литература. Каждый год участники приезжали на Черниговщину. А после профессионального общения отправлялись на экскурсию по краю.

Когда ученый был моложе, он вместе с актером Сергеем Поспеловым организовал театр "Слово" на базе школы №20 в Чернигове. Там желающих выступать и декламировать произведения он учил ораторскому искусству. В театре ставили постановки по классическим и украинским произведениям Михаила Коцюбинского, Леси Украинки. Таким образом привлекали школьников к искусству.

Сам Алексей Анатольевич готовил для постановок сценарии.

Хотя ученый уже был в возрасте, он освоил компьютер, через ZOOM подключался к лекциям. А вот покупать смартфон никак не хотел, все время пользовался кнопочным телефоном.

"Накануне его гибели мы еще обсуждали Олимпиаду, обрабатывали задания к конкурсу Шевченко, строили планы на будущее. Алексей Анатольевич подготовил литературные экскурсии, которые сам проводил. Он был самым лучшим читателем библиотеки, постоянно ходил туда и просил дать ему что-то новенькое", – говорит Молочко.

7 января близкие, коллеги и друзья простились с Анатолием Галенкой. Из родных у него остались брат, племянницы и их дети. Одна из племянниц работает методистом в том же учебном заведении.