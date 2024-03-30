Россияне убили 12-летнего переселенца, а перед этим разрушили его дом: что известно о мальчике

На Харьковщине во время обстрела погиб 12-летний школьник Даниил Заворуев. Его семья год назад переехала подальше от линии фронта, в поселок Боровая. Однако осколок российской ракеты убил его и тут. Даниил не дожил до своего 13-летия всего четыре дня.

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Не успел открыть дверь в подъезд

Около 21:00 в среду, 27 марта, российские войска обстреляли Харьковскую область. Одна из ракет попала прямо в жилой квартал поселка Боровая. В это время Даниил Заворуев со своим двоюродным братом и родителями были на улице.

Услышав взрывы, мальчики бросились к подъезду, но спрятаться не успели. Брат упал на землю, а Даниил все-таки хотел открыть дверь в подъезд, но в это время один из осколков смертельно ранил его.

Приехавшие врачи смогли откачать Даниила, но в больнице мальчик скончался.

Играл в футбол и имел много друзей

Семья Даниила Заворуева переехала в поселок Боровая примерно год назад из-за войны. Их дом в селе Первомайское был разрушен российскими обстрелами.

"Даниил учился в нашем лицее, в 7-м классе. Это ребенок, который, когда бы ты его не встретил, всегда улыбался. Добрый, отзывчивый, хороший мальчик. Его любили учителя, одноклассники, у него всегда было много друзей, он умел объединять детей вокруг себя. Там, где Даниил, там конфликтов не было", – вспоминает директор Первомайского лицея Сергей Лукомский.

На фото в соцсетях на странице мамы мальчика Натальи Даниил всегда веселый, в хорошем настроении. Все родственники и знакомые семьи очень любили его.

Даниил занимался спортом, ходил на футбол. Его мама после переезда работала в местном доме культуры техническим работником, а отчим – механизатором.

Младшая сестра Даниила Мелиса в этом году должна пойти в первый класс

Жители поселка рассказывают, что в последнее время обстрелы участились. До октября 2022 года Боровая была под оккупацией. И когда россиян выгнали из Харьковской области, люди вздохнули с облегчением.

Но сейчас многие снова боятся лишний раз выйти на улицу, чтобы не попасть под обстрел.

Директор лицея уточняет, что Даниила убил осколок новой ракеты "Гром-Е1", которую начали использовать россияне. В тот день они выпустили по Боровой сразу несколько таких ракет, ранив еще 74-летнюю пенсионерку.