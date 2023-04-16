Россияне снова обстреляли Донецк и обвинили в этом ВСУ. Видео

В пасхальную ночь российские террористы обстреляли центр Донецка, в частности храм, где проходила праздничная служба. Пропагандисты распространяют фейки о том, что якобы обстрел вели ВСУ.

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В частности, пропагандистский российский ресурс WarGonzo, главным редактором которого является "военкор" Семен Пегов, военный преступник, находящийся под санкциями СНБО за антиукраинскую деятельность, опубликовал видео последствий обстрела и обвинил в теракте "киевский режим".

Под обстрелы оккупантов попал Свято-Преображенский кафедральный собор, также пострадал район Крытого рынка. Российские террористы обстреляли центр Донецка реактивными снарядами. Погибла одна женщина, много раненых.

Показательно, что обстрел был совершен именно на Пасху, чтобы придать теракту религиозный характер и взорвать социально-общественную ситуацию в Украине. Ведь "рупоры кремля" активно раздувают фейк о том, что украинская армия якобы обстреливает церкви московского патриархата.

К таким методам российские террористы прибегают не впервые. Так, в апреле 2021 года оккупанты обстреляли Иверский монастырь в пригороде Донецка, а тот же WarGonzo обвинил в теракте ВСУ.

А перед Пасхой того же года Россия ствезла на Донбасс целый "пропагандистский десант" для подготовки масштабных провокаций с целью возобновления боевых действий.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Пасхальную ночь оккупанты ударили по Запорожью, в самом областном центре раздалась серия громких взрывов, а в поселке Камышеваха обстреляли церковь.

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