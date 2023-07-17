Россияне срочно бегут из Крыма, на переправе огромные очереди: что происходит на полуострове после подрыва моста

После того, как 17 июля Крымский мост в очередной раз "устал", россияне массово отменяют брони в гостиницах и в частном секторе оккупированного Крыма, а те, кто уже успел приехать на полуостров, пакуют чемоданы и бегут домой. На паромной переправе огромная очередь, пускают не всех. А автолюбителей заставляют ехать через Мариуполь и Бердянск с риском для жизни.

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Туристы пакуют чемоданы домой

В понедельник 17 июля на Крымском полуострове начался переполох. После того, как стало известно о том, что на Крымском мосту прогремели два взрыва и пролеты конструкции вновь повреждены, российские отдыхающие стали отказываться от своих броней в гостиницах и частном секторе.

"У меня с утра уже десять отказов от брони на июль и даже на август. Просто не знаю, что делать. Объясняю людям, что поезда едут по мосту, можно добраться в объезд, а они и слышать ничего не хотят. Требуют вернуть деньги срочно. Женщины даже плачут, кричат, что они никогда не думали, что тут такое. Хозяин ругается, говорит, чтобы брони не отменяли", – рассказывает администратор гостиницы в Алуште.

Такая же ситуация и в частном секторе. Владельцы мини-гостиниц, апартаментов и комнат делятся, что в этом сезоне остались у разбитого корыта. Все туристы отказываются к ним ехать. А те, кто уже приехал, собирают чемоданы и пытаются прорваться домой.

Волнуются и сами российские туристы, которые решили в этом году сэкономить на отдыхе на полуострове.

"В этом году из-за военных действий в Крыму все подешевело. Знакомые были тут недавно, рассказывали, какое жилье удалось снять возле моря за копейки. Фрукты, питание – все дешевле чем год-два назад. Мы тоже решили поехать из-за этого. Сняли хорошую гостиницу под Ялтой, раньше денег на нее у нас бы не хватило. А тут 30% скидка! Что делать теперь, просто не знаю", – переживает Юлия Егорова из Оренбурга.

Но не все россияне готовы отказаться от дешевого отдыха, хоть и с риском для жизни.

"Знаете, сколько сейчас стоит отдых в Анапе, например? Там мест давно нет, все раскуплено. Если раньше можно было приехать, найти таксиста или посредника, и он вам за час найдет жилье, то сейчас даже они отказывают. Говорят, даже раскладушки на балконах закончились, такой там наплыв. И все из-за того, что люди не поехали в Крым. Поэтому останемся в Крыму, несмотря ни на что", – говорит москвич Игорь Афанасьев.

Отправляют домой через Мариуполь

В то же время туристы, которые стояли в пробке перед мостом, уже развернулись и уезжают назад.

"Мы стояли в очереди на мост, и вдруг стало известно о взрыве. Мы сначала даже не поверили, но люди побежали вперед, потом вернулись и сказали, что там в машине погибла семья. Страшно стало. Мы решили возвращаться. Может, поедем в Краснодарский край куда-нибудь, только подальше от Крыма", – рассказала жительница Подмосковья Алина, которая с родителями собиралась в Евпаторию.

Юлия Семичева рассказывает, что они тоже стояли в очереди на проверку перед мостом, когда туда прилетело. По ее словам, многие автомобилисты с детьми разворачивались и уезжали, не хотели рисковать.

Но находились и те, кто готов был ради халявы ехать через оккупированные территории.

"Была там одна семья с двумя детьми из Мурманской области. Я не знаю, чем они думают, но люди нашли плюсы в этой ситуации. Они рванули в Крым в объезд через территории, где идет война, – Мариуполь, Бердянск. Потому что хозяева жилья, которое они забронировали в Коктебеле, пообещали им еще скидку и бесплатные завтраки, если они не откажутся сейчас ехать к ним. Некоторые водители покрутили пальцем у виска, но этих людей ничего не смутило", – рассказывает Юлия.

Российские власти также рекомендуют своим туристам ехать на полуостров и обратно через оккупированные территории Украины – Мариуполь, Бердянск, Мелитополь, Геническ. При этом никого не смущает, что Мариуполь все так же разрушен и сожжен, туда сейчас частенько прилетает, как и в Мелитополь.

В соцсетях этот маршрут уже прозвали "суицидальным" или "дорогой хаймарсов" – из-за его опасности. Даже российские туроператоры признают, что такой путь не будет популярным. Поскольку он еще опаснее, чем поездка через Крымский мост из-за обстрелов. К тому же там придется проезжать блокпосты, проходить проверки под палящим солнцем. А российские военные на КПП очень плохо реагируют на любые попытки качать права со стороны гражданских.

Туристам, которые решатся ехать по этой дороге, советуют запастись водой и едой. Рассчитывать только на себя, поскольку особо гостиниц по дороге нет, да и заправки не везде. Также пропадает интернет.

По дорогам едут военные автомобили и техника, поэтому лучше прижаться к обочине и дать им проехать, чтобы не нарываться на неприятности. Ни в коем случае не спорить с людьми в военной форме.

Также те, кто уже ехал этой дорогой, предупреждают, что никакие законы там не действуют, никакой полиции там нет. Советуют соблюдать правила безопасности – ни в коем случае не выходить на обочины, поскольку там могут быть мины.

Россияне бегут с полуострова

В то же время огромные очереди из автомобилей выстроились на паромную переправу, которая заработала только после 10 часов. Людям пришлось томиться под жарким солнцем без всяких удобств.

Первыми на паром смогли сесть туристы на автомобилях со стороны Крыма – люди срочно покидают места отдыха, опасаясь новых взрывов.

В соцсетях на страничке Керченской переправы люди спрашивают, когда же наконец можно будет уехать из Крыма.

"Простояли в очереди на мост 20 часов. Только недавно увидели все новости. Дозвониться до паромной переправы невозможно, когда она заработает?" – спрашивает Лена из Курска.

"Говорили, что пускают туда автобусы, потом выяснилось, что нет. Люди выходят и пытаются пешком дойти до переправы и сесть на паром. Легковые автомобили тоже не пускают, заставляют ехать через так называемые новые территории. Полный хаос, никто ничего не знает, получить информацию невозможно", – жалуется Лидия.

Для тех, кто бежит из Крыма и не попал на паром, уже открыли пункты временного размещения, а также гостиницы и пансионаты в Керчи и Феодосии. А тем временем люди все подъезжают и подъезжают.