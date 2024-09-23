Россияне ударили по окрестностям Харькова: есть прилет возле кладбища

Страна-агрессор продолжает атаковать украинские города. В этот раз Россия ударила по Харькову. Есть прилет возле кладбища.

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Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов. Он отметил, что первый удар враг нанес по лесополосе в окрестностях Харькова. Еще один прилет был зафиксирован на территории города у кладбища. Там есть попадание в землю и возгорание травы. Специалисты ГСЧС ликвидируют последствия.

"На данный момент без пострадавших. Тип использованного оккупантами оружия устанавливается", – добавил Синегубов.

Мэр города Игорь Терехов также уточнил, что предварительно удар пришелся по близкому пригороду.

"Будьте осторожны и по возможности будьте в укрытиях – враг может повторить пуски КАБов", – отметил чиновник.

Как сообщал OBOZ.UA, российские оккупанты утром атаковали FPV-дроном рейсовый автобус в Сумской области. Два человека получили ранения.

Также в понедельник армия России нанесла удар по Купянску Харьковской области. Там погибла 82-летняя женщина.

Кроме того, захватчики сбросили с дрона взрывчатку на машину скорой в Херсонской области, пострадали двое гражданских.

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