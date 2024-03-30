Проблема мультиплицирования вооружения.

Украина не от хорошей жизни стала передовой страной в применении дронов.

В условиях ограничения артиллерийских выстрелов, мы начали делать из "свадебных дронов" – дроны со сбросами, овладели ударными дронами. Все это за счет частных инициатив бизнеса, волонтеров, внутренних самоорганизаций бригад.

Далее текст на языке оригинала.

Також у нас почали з'являтися наземні дрони з стрілковим озброєнням, дрони для розмінування та евакуації. Все це теж приватні ініціативи, експереметальні зразки.

Так от, росія взяла цей досвід і мультиплікувала.

Вони почали наземні дрони застовувати в піхотних атаках. Поки невдало, але почали.

Рф домінує в РЕБ, в ФПВ, тепер наземних дронах, ракетах.

Більшість з цього українські ноухау, які вони вкрали і мультиплікували.

Де наше мультиплікування, де дрони?

Так можна і війну програти.