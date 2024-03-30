Блог | Россияне украли украинские ноухау и мультиплицировали. Где наше мультиплицирование, где дроны?
Проблема мультиплицирования вооружения.
Украина не от хорошей жизни стала передовой страной в применении дронов.
В условиях ограничения артиллерийских выстрелов, мы начали делать из "свадебных дронов" – дроны со сбросами, овладели ударными дронами. Все это за счет частных инициатив бизнеса, волонтеров, внутренних самоорганизаций бригад.
Далее текст на языке оригинала.
Також у нас почали з'являтися наземні дрони з стрілковим озброєнням, дрони для розмінування та евакуації. Все це теж приватні ініціативи, експереметальні зразки.
Так от, росія взяла цей досвід і мультиплікувала.
Вони почали наземні дрони застовувати в піхотних атаках. Поки невдало, але почали.
Рф домінує в РЕБ, в ФПВ, тепер наземних дронах, ракетах.
Більшість з цього українські ноухау, які вони вкрали і мультиплікували.
Де наше мультиплікування, де дрони?
Так можна і війну програти.