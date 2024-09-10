"Россияне уже поняли, что это – аванс за смерть": Кремль панически боится мобилизации, а на войну заманивает миллионными выплатами

Большие потери российских оккупационных войск на войне в Украине и невозможность вернуть под контроль даже собственную территорию в Курской области вынуждают путинский режим искать новые способы пополнения рядов "освободителей". Сейчас в армии РФ срочников массово вынуждают подписывать контракт, но и это не спасает ситуацию. В ход пошел последний аргумент – большие единовременные выплаты.

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Подробнее о ситуации – в материале OBOZ.UA.

Мотивация – деньги

Российские инсайдеры говорят, что Путин потребовал от министра обороны РФ Белоусова и губернаторов усилить набор контрактников на "СВО". Он дал понять своему ближнему кругу, что работа с контрактниками и добровольцами – это единственная возможная альтернатива новой волне мобилизации.

"А ее российские власти намерены оттягивать до самого последнего момента. Это будет очень серьезный стресс для общества, поэтому для начала решено использовать другие способы набора военных на "спецоперацию", – добавляют инсайдеры.

Они также утверждают, что из нефтегазовых доходов госбюджета будет выделено дополнительное финансирование, которое якобы позволит увеличить единовременные выплаты новоиспеченным оккупантам до 7–10 млн рублей (это приблизительно 3–4,5 млн гривен по курсу НБУ).

В августе 2024 года федеральная выплата выросла со 195 до 400 тыс. рублей, а региональные – в среднем в четыре раза. Самые высокие региональные выплаты – в Москве (1,9 млн рублей) и Санкт-Петербурге (1,7 млн рублей). Вместе с федеральной выплатой в трети российских регионов новые контрактники получат 1 млн рублей и больше. В трех регионах – Москве, Санкт-Петербурге и Карачаево-Черкесии – контрактники в сумме получат от 2 млн рублей.

"Последние несколько месяцев выплаты в регионах РФ за подписание контрактов действительно растут. Но постоянное поднятие планки означает, что даже при создании таких привлекательных финансовых условий россияне хорошо понимают, что это фактически аванс за смерть. То есть они уже осознают, что это не какая-то "победоносная прогулка в Украину" – это настоящая война. А на ней убивают. Поэтому ведутся на высокие выплаты или попавшие в кредитную ловушку, или жители депрессивных регионов РФ, рассчитывая таким образом помочь семье. Но обычно это плохо заканчивается", – говорит собеседник OBOZ.UA в украинской разведке.

Сначала контракт – потом на убой

"Сладкая жизнь", которой заманивают в оккупационную армию, – это только на словах. После подписания контракта ситуация (и отношение) резко меняется.

Уже известно множество случаев, когда получивших ранения оккупантов продолжают бросать в убийственные штурмы, а тех, кто настоял на лечении в госпитале, лишают довольствия и объявляют самовольно оставившими часть (СОЧ) – со всеми отсюда вытекающими.

Один из последних примеров – Артур Зарипов из челябинского Кушнака получил тяжелые ранения еще в сентябре 2022 года, когда попал под обстрел в Украине. Оккупант чудом выжил и сейчас проходит долгий курс реабилитации.

13 августа Зарипов прошел комиссию, которая постановила предоставить ему 60 дней отпуска по болезни. Он написал рапорт, приложил все документы и направил в свою часть командиру. Однако рапорт так и не был рассмотрен, а оккупанта объявили самовольно оставившим часть с докладом в округ и заблокировали денежное довольствие. "Это решение лишает меня и мою семью средств к существованию", – плачется теперь военный преступник.

Несколько дней назад также стало известно о том, что российских военнослужащих из Югры (Ханты- Мансийский автономный округ) и Тюменской области удерживают в казармах и угрожают завести на них уголовные дела в случае отказа воевать. Многие из них имеют ранения, увечья и инвалидности.

Оккупанты записали обращение к Путину, наивно надеясь изменить ситуацию. Они сообщили, что находятся на территории Еланского гарнизона Свердловской области, откуда их самолетом пытались отправить в зону боевых действий на территории Украины.

"Сюда нас везли чуть ли не этапом из тюменского гарнизона. 2 августа мы пришли на проверку еще там – у нас забрали все документы, телефоны, загрузили нас в автобус и наглым образом отправили сюда, в Елань. Предыдущую группу также якобы отправили на ВВК, но они оказались за лентой. С нами так же хотят сделать – на убой! Сегодня пытались на борт в Луганск посадить", – пожаловался один из оккупантов.

Все они давно не получают выплат и вынуждены сами покупать себе даже еду. И это еще один яркий пример "заботы" российской власти о "героях". Ведь главное, заманить на войну, а дальше – ты расходный материал.

Страшно будет завтра

В РФ немногие задумываются о том, что будет и после возвращения домой выживших на войне контрактников, которые отправились на преступную войну из-за высоких выплат.

И сложившаяся ситуация с поднятием выплат за подписание контракта – это палка о двух концах, считает российский аналитик Анатолий Несмиян.

"Какое-то число контрактников на таких условиях, конечно, найдут. Но тут возникнет два серьезных конфликта – между теми, кто попал на фронт вообще бесплатно, теми, кто подписал контракт за полмиллиона-миллион, и новым набором по 5-7 миллионов за контракт. Мотивация первых, понятно, будет сильно снижена. И второй момент, который сейчас власть вообще не рассматривает. Человек, воевавший за очень большие деньги, вернувшись на гражданку с ее совершенно другими условиями будет, мягко говоря, сильно демотивирован к мирной жизни. Не все, конечно, но немало", – написал Несмиян в своем Telegram-канале.

Россия уже столкнулась с валом преступности, который вызвали те, кто вернулся с войны. От тяжких преступлений, совершенных "героями СВО", бросает в холодный пот жителей уже наверное всех регионов России. Преимущественно это помилованные Путиным зеки, которых завербовали в колониях. Теперь к ним могут добавиться и подсевшие на иглу больших выплат оккупанты.

Но пока все это, понятно, вообще не беспокоит российскую власть. "У нее есть текущая оперативная задача. Это примерно как с лозунгами рожать как можно больше. Что будет потом – вообще никого не интересует. Начальник сказал "рожать", значит, сдохните, но родите. Что потом – начальник потом и придумает. У него голова большая", – подытожил Несмиян.