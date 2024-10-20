Российские захватчики на оккупированных территориях Украины ужесточили фильтрацию, в том числе среди детей и подростков. Несовершеннолетних украинцев с патриотической позицией берут на учет, отправляют на принудительное обследование или даже лечение в психиатрические учреждения.

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Об этом 20 октября сообщили в Центре национального сопротивления. Там рассказали, что россияне ужесточили фильтрационные меры под предлогом наведения правопорядка и предупреждения преступности среди детей и подростков.

Так, по данным ЦНС, только за 2024 год на оккупированной территории Донетчины оккупационные органы приняли на учет 263 несовершеннолетних.

Среди них – 16 человек, которых россияне зачислили в "экстремисты".

В первую очередь это дети с патриотическими взглядами, рассказали в ЦНС.

"Таких украинцев отправляют на принудительное обследование или лечение в психиатрические учреждения", – говорится в сообщении.

Кроме того, враг осуществляет системные фильтрационные меры по вытеснению населения "нероссийской национальности".

Представители армии страны-агрессора и оккупационных администраций проводят проверки квартир людей, которым запретили въезд на временно оккупированные территории Донетчины и Луганской области.

Фактически оккупанты продолжают не просто вытеснять украинских патриотов с временно оккупированных территорий, но и жестко преследовать.

В ЦНС обратились с призывом к гражданам сообщать о привлеченных представителях армии РФ и коллаборантах, совершающих преступления в отношении местных жителей.

Как сообщал OBOZ.UA, на российском ТВ откровенно заявляют, что армия агерсора уничтожает дома мирных жителей на захваченных территориях Украины. А запорожский коллаборант Владимир Рогов признался, что после вторжения оккупантов целые семьи в селах Работино и Вербовое остались без жилья.