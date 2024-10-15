'Домов вообще нет': на росТВ признались, как 'помогли' жителям Работино и Вербового на Запорожье. Видео

Кремлевские пропагандисты открыто заявляют о том, что российская армия уничтожает дома мирных жителей Украины. При этом они жалуются на так называемых чиновников, которые не хотят выплачивать людям компенсации.

Видео дня

Запорожский коллаборант Владимир Рогов признался, что после вторжения российской армии целые семьи остались без домов. Фрагмент российского пропагандистского шоу в Telegram опубликовал блогер Денис Казанский.

Предатель, которому оккупанты придумали должность "сопредседателя координационного совета по интеграции новых регионов", пожаловался, что местные коллаборанты не хотят выплачивать компенсации жителям, которые остались без крыши над головой.

По его словам, после полномасштабного вторжения РФ сотни домов в селе Работино и Вербовое были уничтожены. Предатель выдал, что населенные пункты превратились в "степь, посыпанную кирпичами".

"По словам коллаборациониста Владимира Рогова, жителям сел, стертых российской армией с лица земли, не выплатили никаких компенсаций. 300 семей, которые Россия сделала бомжами, теперь живут в прифронтовом Токмаке под обстрелами", – отметил Казанский.

Напомним, российская оккупационная армия попыталась продвинуться на Бердянском направлении. В результате штурмовых действий врагу удалось закрепиться в лесополосе в районе населенного пункта Левадное.

Ранее сообщалось, что путинская армия продолжает активное наступление на Краматорском направлении и пытается захватить Часов Яр. При этом захватчики используют привычную для себя тактику террора и ровняют город с землей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!