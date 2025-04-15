Россияне задействуют весь спектр техники: в Силах обороны рассказали о 'стабильно тяжелой' ситуации на Покровском направлении

На Покровском направлении страна-агрессор Россия применяет против Сил обороны Украины весь спектр техники и вооружения. Ситуация на этом участке фронта остается стабильно тяжелой, сейчас продвижений у россиян там нет, однако они очень стараются осуществлять штурмовые действия.

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Для этого оккупанты используют все возможное оружие, включая КАБы. Об этом 14 апреля в телеэфире заявил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов.

"Там идет в ход все: и тяжелая техника, и легкая техника, и малые пехотные группы, и большое количество дронов, и попытка защитить подвоз боеприпасов с помощью антидроновых сеток, и FPV на оптоволокне – короче говоря, там абсолютно полный фарш", – сказал он.

К примеру, для сравнения – на Лиманском направлении враг применяет больше легкой техники, однако на Покровском "все, что есть, все идет", отметил военный.

По словам Трегубова, под Покровском армия РФ очень старается вести наступление, по крайней мере, на основных направлениях. Это территория к западу от города и к востоку (трасса Покровск – Константиновка) – там россияне возобновили высокую интенсивность.

"Она не столь высока, как была в феврале, но все еще очень высока и высока, в принципе, чем где бы то ни было", – отметил спикер, добавив, что Покровское направление остается для россиян одним из ключевых.

Как сообщал OBOZ.UA, в Силах обороны Украины рассказали о боях за поселок Шевченко на Покровском направлении. В результате успешной боевой операции украинским воинам удалось выбить врага и остановить его наступление на Покровск.

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