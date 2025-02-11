Россияне заинтересованы в прекращении огня, но есть нюанс: Жмайло объяснил, в чем замысел врага, и оценил перспективы для Украины

Россия заинтересована в прекращении огня в Украине, но с определенными условиями. оккупанты пытаются закрепиться на текущих позициях, чтобы впоследствии восстановить силы для новых наступательных операций и продолжения агрессии.

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Об этом заявил исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло в интервью OBOZ.UA. По его словам, новая администрация США, в частности, президент Дональд Трамп, стремится завершить активную фазу боевых действий, но предложенные мирные планы могут предусматривать замораживание конфликта на существующей линии фронта.

Жмайло отметил, что вероятность завершения войны в Украине в 2025 году очень высока. Однако следует понимать, что есть объективные и субъективные факторы. Прежде всего, это "тарганье продвижение россиян на фронте", когда захват территорий происходит фактически после полного разрушения населенных пунктов, как это было с Угледаром или Большой Новоселкой.

Российская армия действует не стратегически, а скорее хаотично – оккупанты продвигаются там, где находят слабые места в украинской обороне, а не там, где они хотят. Враг использует свое численное преимущество, просачивается и пытается участок оккупации сделать как можно больше.

По словам эксперта, россияне сами заинтересованы в прекращении огня, но они хотят "сжечь все эти свои силы в Украине", чтобы избежать возвращения большого количества ветеранов домой. Ведь их возвращение может повлечь за собой рост преступности, развитие организованных уголовных группировок, нелегальное обращение оружия и наркотиков. Подобные проблемы страна уже испытывала после войны в Афганистане, а также обеих чеченских кампаний.

"Они хотят добиться замораживания текущей линии боевого столкновения, сжечь здесь по максимуму свою живую силу, чтобы за 3-4 года восстановиться, заново отмобилизовать свою армию, учесть ошибки, потому что у них уже выросло новое поколение командиров - и ударить с новой силой", — пояснил он.

Жмайло добавил, что Россия сможет продолжать нынешнюю тактику ведения войны примерно до середины года, после чего проблемы в ее войске станут еще более заметными, особенно учитывая рост "плеча дальнобойности" Украины. Массированные атаки на нашу энергетическую инфраструктуру постепенно ослабевают, поскольку украинские силы уже вывели из строя российские Ту-160, топливные резервуары и авиабазу Энгельс-2. Поэтому враг вынужден действовать преимущественно на суше, несмотря на потери, пытаясь захватить как можно больше территорий.

Еще одним немаловажным фактором является позиция США и новой администрации президента.

"Для Трампа завершение войны, завершение горячей фазы боевых действий – это действительно приоритет. К сожалению, все мирные планы фактически предлагают замораживание текущей линии боевого столкновения, но мы понимаем, что включительно с территориями РФ на Курщине. То, что мы фактически соглашаемся на заморозку и готовы возвращать наши территории по дипломатическому пути – это уже самая большая уступка", – пояснил Жмайло.

По его словам, спецпредставитель Трампа по Украине и РФ Кит Келлог и его аналитический центр разрабатывают подобный план.

Не менее важно, по мнению Жмайла, усилить санкции против России. При этом команда Трампа ясно понимает, откуда Россия получает финансовые ресурсы для продолжения войны. Главным источником ее доходов является экспорт сырой и баррельной трубопроводной нефти, ведь экономика РФ в значительной степени зависит от продажи энергоносителей, а Россия – "большая бензоколонка".

Эксперт напомнил вновь поднимающийся вопрос об использовании стратегии 1980-х годов, когда США вместе со странами ОПЕК обвалили цены на нефть, что ускорило крах Советского Союза. Дополнительным ударом для Москвы стал ее вынужденный побег из Сирии, а также активное продвижение новых энергетических маршрутов из стран ОПЕК через Иорданию и Сирию в Турцию.

"Мы же хотим благодаря доступу к нашим недрам сделать так, чтобы бизнес-политические, властные круги США и Европы были более заинтересованы в защите нашей территории и государства. Потому что РФ с этим президентом и этой системой сохраняется. Если американские налогоплательщики не готовы финансировать предоставление помощи Украине, мы говорим: окей. И очень хорошо, что Кит Келлог также поддерживает эту тему", – отметил он.

Жмайло подчеркнул важность того, что Трамп осознает: Путин сейчас находится в очень слабом положении. Это понимают и европейские лидеры, и Украина, ведь хаотические попытки захвата разрушенных территорий в Донецкой области не могут продемонстрировать реальную силу России. Именно поэтому президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что шанс на изменение ситуации есть.

Однако для этого необходимо, чтобы все – и военно-политическое руководство, и общество – говорили единым голосом. Если власти будут четко заявлять о готовности бороться дальше, стремлении к справедливому миру и восстановлению территориальной целостности, но в то же время в украинском обществе, под влиянием российских ИПСО, будут преобладать настроения "мира на любых условиях", это может стать опасным. В таком случае, через 3-4 года Украина рискует столкнуться с новой волной горячей фазы боевых действий.

По словам исполнительного директора Украинского центра безопасности и сотрудничества, наша цель – максимально укрепить те 80% территории Украины, над которыми мы сохраняем суверенитет. Это означает активное привлечение западного капитала, снабжение современного вооружения, присутствие военных инструкторов и международных партнеров. Такой подход должен гарантировать, что трагедия 24 февраля 2022 больше никогда не повторится.

"Итак, шанс есть. Насколько сложится пазл, покажет время. Мы уже давно стали объектом, а не субъектом политики. И даже Трамп понимает, что без учета позиции Украины, без диалога с нами уже не получится договориться с сильными мира сего", – пояснил он.

Даже если до середины 2025 года ситуация не претерпит значительные изменения, Украина все равно будет оставаться в сильной позиции. Только за январь по территории России нанесено 24 удара, что повлекло за собой серьезные потери, в частности в нефтеперерабатывающей инфраструктуре, деморализующей врага. Именно поэтому президент выражает осторожный оптимизм. В то же время, для достижения реального результата важно, чтобы и власть, и общество действовали совместно и "говорили единым голосом".

Жмайло подчеркнул, что россияне, европейцы и американцы тестируют украинцев на крепость, потому что им хочется как можно быстрее прекратить активную фазу боевых действий.

"Но самая темная ночь перед рассветом. И нам сейчас очень важно в очередной раз объединиться и сделать все правильно", – заявил эксперт.

Как сообщал OBOZ.UA, спецпредставитель Дональда Трампа по вопросам Украины и РФ Кит Келлог планирует в ближайшие недели представить президенту США варианты прекращения войны в Украине. С этой целью он будет обсуждать этот вопрос с европейскими партнерами на Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет в Германии с 14 по 16 февраля.

В то же время, президент Дональд Трамп заявил, что США уже имеют прогресс в переговорах по прекращению войны России против Украины. Однако он не предоставил каких-либо подробностей разговоров, которые имел с кремлевским диктатором Путиным.

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