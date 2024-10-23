Россияне заставляют жителей оккупированной Херсонщины подписывать контракты с армией РФ, – Соболевский

Поскольку у оккупантов не хватает собственного личного состава, они активно пытаются направить в армию жителей временно оккупированных территорий, в частности Херсонщины. Украинцам обещают, что их не отправят непосредственно в зону боевых действий, однако "через неделю-другую они могут оказаться на передовой".

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Об этом рассказал первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский. Он заверил, что располагает достоверной информацией, потому что поддерживает контакт с оккупированными общинами.

"Постоянно проводится очень сильная психологическая работа, оказывается профессиональное давление, чтобы заставить заключить контракт. К сожалению, уже работают несколько медицинских комиссий - в Каланчаке, Скадовске, Каховке. Проводят осмотры, чтобы оформлять призыв в военкоматах. Не озвучивают, сколько людей должны собрать, но понятно, что Москва нарисовала им задачу", – рассказал Соболевский.

Он уточнил, что обещания не отправлять на передовую дают как потенциальным контрактникам, так и срочникам. Но, по его мнению, шансы попасть на войну у любых призывников ВОТ "очень высоки".

Соболевский также подтвердил информацию, что на ВОТ Херсонщины россияне уже готовы открывать военные классы.

"Они очень много усилий направили именно на детей, молодежь, на зомбирование, принудительную интеграцию в "русский мир". В региональной учебной программе значительно больше часов, чем в российской, отведено изучению истории, – мы понимаем, какой именно, – а также так так называемому патриотическому воспитанию. Внешкольное образование – юнармия, кадетские классы, пытаются восстановить ДОСААФ", – отметил украинский чиновник.

Соболевский также рассказал, что у херсонских коллаборантов-изменников "очень интересная ситуация": продолжается процесс снятия их с должностей.

"Это преимущественно связано с уголовными производствами, которые в отношении них нарушают уже российские следственные органы. Следовательно, россияне убирают с должностей местных предателей", – отметил заместитель председателя Херсонского облсовета.

Как сообщал OBOZ.UA, угрозы того, что российские оккупационные войска прорвутся в сторону Херсона, пока нет. Но не исключено, что захватчики попытаются форсировать некоторые проливы и занять острова. Захватчики в этом направлении ведут разведывательные действия.

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