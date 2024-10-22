'Не исключено форсирование врагом некоторых проливов': в Силах обороны юга сказали, есть ли угроза прорыва армии РФ на Херсон

Угрозы того, что российские оккупационные войска прорвутся в сторону Херсона, сейчас нет. Но не исключено, что захватчики попытаются форсировать некоторые проливы и занять острова.

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Ситуацию на Херсонском направлении оценил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин. Во вторник, 22 октября, он выступил в эфире телемарафона "Єдині новини".

"Что касается островной части линии боевого столкновения, расположенной напротив Херсона, то она находится под огневым контролем Сил обороны Украины. Поэтому вблизи самого Херсона столь большой опасности прорыва или форсирования Днепра нет. Однако не исключено форсирование врагом некоторых проливов и попытка захватить некоторые острова, которые там есть", – объяснил Волошин.

ВС РФ на этом направлении ведут разведывательные действия. Кроме прочих целей, противник пытается узнать, где находятся украинские огневые средства.

"Враг все время будет пытаться пройти на правый берег, потому что он понимает, что, получив под контроль острова, он может еще больше угрожать и Херсону, и тем населенным пунктам, которые расположены на правом берегу", – предупредил военный.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Российская армия утром 22 октября в очередной раз нанесла удар по Херсонщине. В результате вражеской атаки пострадали два человека.

– Недавно возле Новоалексеевки на временно оккупированной территории Херсонской области украинские партизаны устроили диверсию на железной дороге. Они уничтожили релейный шкаф.

– Видео боевой работы 208 зенитной ракетной Херсонской бригады Воздушных сил ВСУ на юге нашей страны можно посмотреть по ссылке.

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