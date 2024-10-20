Украинские партизаны устроили диверсию на оккупированной территории Херсонщины. Фото и видео

Украинские партизаны устроили диверсию на железной дороге в оккупированной части Херсонской области. Агент военного движения украинцев и крымских татар "Атеш" уничтожил релейный шкаф возле Новоалексеевки.

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Это замедлило снабжение российских войск на юге Украины. Подробности раскрыли в Telegram-канале "Атеш".

"Агент боевого крыла нашего движения уничтожил релейный шкаф возле населенного пункта Новоолексеевка в Херсонской области (координаты: 46,2470141, 34,6643949). Проведенная диверсия возле админграницы с Крымом нанесла урон логистике врага, замедлив снабжение войск оккупантов на юге Украины, особенно важной линии поставок топлива после уничтожения нефтепорта в Феодосии", – отмечено в сообщении.

В "Атеш" также показали фото и видео с места проведения операции.

"Проведены сотни успешных операций, о которых мы сможем открыто рассказать после победы Украины", – добавили в "Атеш".

Напомним, ранее украинские партизаны сообщили, что армия РФ уничтожила мост в Олешках, поскольку россияне боятся наступления Сил обороны Украины на Херсонщине. Мост через Конку был взорван российскими захватчиками 18 октября. Все подразделения оккупантов в глубине до 15 км были переведены в полную боевую готовность.

Также сообщалось, что оккупанты активно укрепляют западное побережье Крыма, так захватчики готовятся к высадке украинского десанта.

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