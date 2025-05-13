Россияне заявили об успехе возле границы с Днепропетровщиной: в ОСГВ 'Хортица' опровергли

В понедельник, 12 мая, в России заявили, что они якобы захватили поселок Котляровка в Донецкой области. В оперативно-стратегической группировке "Хортица" опровергли эту информацию.

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Сейчас в Котляровке продолжаются бои между Силами обороны Украины и российскими захватчиками. Об этом "Суспільне Донбас" сообщил спикер ОСГВ "Хортица" Виктор Трегубов.

Он отметил, что, по последним данным, в поселке ведутся боевые действия.

Населенный пункт Котляровка находится на Покровском направлении фронта вблизи админграницы с Днепропетровской областью.

По данным DeepState, российские оккупанты заняли часть поселка 5 мая. С того дня линия боестолкновения в этом районе не менялась.

За прошедшие сутки на Покровском направлении наши защитники остановили 50 штурмовых действий противника. Враг атаковал в районах населенных пунктов Новая Полтавка, Миролюбовка, Проминь, Лысовка, Мирноград, Удачное, Новосергеевка, Новоалександровка, Котляровка, Троицкое, Андреевка, Старая Николаевка, Малиновка, Елизаветовка и в направлениях Попового Яра, Новониколаевки, Муравки, Алексеевки, Зари, сообщили в Генштабе ВСУ.

Ранее мы писали о том, что по состоянию на 9 мая были подтверждены успехи оккупантов в районах трех населенных пунктов Донецкой области. Они продвинулись возле Романовки, Александрополя и Новой Полтавки, что на Покровском и Торецком направлениях.

Как сообщал OBOZ.UA, российские оккупационные войска на Покровском направлении фронта в Украине терпят неудачи, поэтому вынуждены постоянно менять тактику. В последнее время враг концентрируется на уничтожении тыловой инфраструктуры и разведки, чтобы дальше беспрепятственно продвигаться вперед.

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