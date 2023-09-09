'Россию спрашивать никто не будет': в ГУР рассказали о планах относительно Крыма и Черного моря. Видео

Черное море может стать безопасным только после деоккупации Крыма. Если ранее инициативы безопасности, которые поступали, в частности, и от стран НАТО, тормозились из-за фактора "а что скажет Россия?", теперь в таких вопросах нет необходимости.

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Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий в эфире телемарафона 9 сентября. "Настало время, когда спрашивать Россию нет необходимости – она агрессор, она реально пират в Черном море, она препятствует нормальному гражданскому судоходству", – сказал он.

Поэтому необходима единая позиция стран, которые могут дать соответствующие гарантии безопасности, добавил Скибицкий.

"Необходима единая позиция заинтересованных стран, стран региона, стран НАТО, стран, которые могут дать гарантии безопасности в Черном море, в том числе США и Великобритания. Турция должна сказать свое слово", – сказал представитель ГУР.

Скибицкий также напомнил, что РФ оккупировала украинский Крым с целью господства в Черном море, а также проекции силы на Средиземноморье.

"И оккупация, и наращивание военного потенциала в Крыму были осуществлены по двум причинам. Первая – это полное господство в Черном море, а вторая – это проекция силы на Средиземноморье: та же Сирия, та же Африка и выход в Атлантический океан", – объяснил он.

Скибицкий уточнил, что доминирование РФ в воздушном пространстве Черного моря и береговые ракетные комплексы страны-агрессора представляют угрозу не только военному, но и гражданскому судоходству. Все заинтересованные страны должны искать эффективные пути нейтрализации военной силы оккупантов в регионе.

Полную же безопасность Черного моря гарантирует лишь освобождение Крыма от российских захватчиков.

"Поверьте, когда мы вернем наш Крым, Черное море станет безопасным – это однозначно", – подчеркнул представитель ГУР.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан прогнозирует падение второй и третьей линии обороны войск РФ на фронте, в результате чего уже до конца года дорога в Крым может быть открыта.

– Обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко считает, что битва за Крым, скорее всего, развернется в 2024 году и станет переломным моментом. Завершение войны в Украине в 2023 году, по его мнению, маловероятно.

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