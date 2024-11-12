РосСМИ сообщили о мародерстве в деревне Курщине, которое никогда не было под контролем ВСУ: что известно

Российские пропагандисты сдали своих мародеров в Курской области. Они рассказали об ограбленных домах якобы украинскими военными в поселке, в которое ВСУ никогда не заходило.

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После того, как на нестыковку обратили внимание Z-"военкоры", текст фейка "скорректировали", но очередную ложь пропагандистов зафиксировали скриншоты.

Так, российские государственные СМИ сообщили о мародерстве в поселке Глушково – административном центре Глушковского района Курской области РФ.

Они привели свидетельство какой-то российской фельдшерки с позывным "Рысь", которая рассказала об ограбленном доме своих знакомых в этом поселке. При этом она отметила, что мародеры покинули другие дома еще в худшем состоянии.

"Все в доме порублено, перевернуто, что-то ВСУ с собой забрали. Иногда люди приезжают в дома с абсолютно голыми стенами", – процитировали росСМИ очевидицу мародерства.

После этой публикации в нескольких Z-каналах отметили, что украинская армия вообще не входила в Глушково.

"ВС Украины не заходили в Глушково. Совсем";

"ТАСС рубит правду-матку… Только ВСУ в Глушково не было", – написали в комментариях сами россияне.

Пропагандисты, которых привели в сознание свои же "военкоры", поспешили скорректировать текст заметки. Теперь в ней говорится "об одном из сел Глушковского района".

Однако, как известно, в сети ничто никуда не пропадает, поэтому этот фейк стал не только очередным свидетельством лжи кремлевских пропагандистов, но и доказательством мародерства россиян, которым плевать, кого грабить – убитых ими украинцев или своих же земляков.

Как сообщал OBOZ.UA, жители Курской области рассказали о мародерстве российских военных. Они жалуются, что солдаты армии РФ грабят дома, пока люди находятся в эвакуации. Российские солдаты выбивают двери квартир, частных домов, выносят все ценные вещи, а то, что не могут унести, ломают. Также ограблены магазины, автозаправочные станции, даже больницы.

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