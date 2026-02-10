'Рост потерь противника – один из результатов': Сырский рассказал о втором этапе корпусной реформы Сил обороны

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал о втором этапе корпусной реформы Сил обороны Украины. По его словам, уже сейчас корпуса созданы и приобрели определенные возможности.

Сырский подчеркнул, что одним из результатов корпусной реформы является рост потерь противника. Об этом генерал заявил в Facebook.

Реформа украинской армии

По словам главнокомандующего, реформы в Силах обороны Украины продолжаются, несмотря на сложную обстановку на фронте. Сейчас идет второй этап корпусной реформы.

Сырский отметил, что на данном этапе происходит передислокация бригад непосредственно в свои управления корпусов, чтобы корпуса командовали именно своим комплектом войск. Также происходит наращивание корпусного комплекта и масштабирование подразделений, прежде всего беспилотных сил. В отдельных корпусах батальоны БпЛА переформировываются в полки.

Кроме того, уже завершено создание артиллерийских бригад в составе корпусов. По словам главнокомандующего, усиливается технологическая составляющая, в частности использование наземных беспилотных комплексов для логистики и эвакуации раненых, что уменьшает нагрузку на личный состав и, как следствие, потери украинской армии.

"В процессе формирования корпусов перемещено более 36 тысяч военнослужащих, ставших основой органов управления и частей корпусного комплекта. Переход на корпусную систему позволил разгрузить систему управления и значительно улучшил управляемость войсками. Также корпусная реформа позволила более эффективно качественно планировать и выполнять боевые задачи", – проинформировал Сырский.

