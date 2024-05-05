РПЦ за границей призвала к обмену пленными 'всех на всех': официальное заявление

Настоятель Российской православной церкви за границей митрополит Агафангел призвал "всех, кто имеет возможность повлиять на ситуацию" к обмену между Украиной и Россией в формате "всех на всех". Таким образом, он поддержал инициативу общественного движения российских матерей за поиск и возвращение домой солдат армии РФ "Наш выход".

Официальное заявление митрополита опубликовано на сайте "РПЦ за границей". Он напомнил, что одной из вековых традиций православных христиан является то, что в своей радости мы не имеем права забывать о тех, кто в те же минуты находится в горе и тяжелых обстоятельствах.

"Мы видим разрушенные украинские города, которые жили на нашей земле со времен Киевской Руси, видим убитых, раненых, лишенных всего нажитого имущества и изгнанных жителей этих городов и поселков. Никакой благой целью не может быть оправдано массовое уничтожение и притеснение беззащитных людей", – говорится в заявлении.

"Мы, бесправные, обращаемся к сильным мира сего – к политикам, военачальникам и всем тем, кто имеет возможность хоть как-то, пусть, даже в малейшей степени, повлиять на эту ситуацию, чтобы остановить ужасную бойню – ради Христа, Спасителя нашего, – приложите всех возможных усилий, чтобы прекратить безумное кровопролитие и, прежде всего, отпустить пленных – всех пленных, с обеих сторон", – призвал Агафангел.

Русская православная церковь за границей – группа самоуправляющихся приходов Восточной Церкви, признающих над собой опеку Московского патриархата. Была создана в конце 1910-х — начале 1920-х годов вследствие массовой эмиграции миллионов граждан бывшей Российской империи.

Напомним, настоятель Константинопольской православной церкви патриарх Варфоломей призвал провести обмен военнослужащими между Украиной и Россией. По его словам, необходимо обменять пленных по принципу "всех на всех". Варфоломей подчеркнул, что такой обмен был бы уместен по случаю Пасхи. Юрисдикция РПЦЗ насчитывает около 400 приходов по всему миру и, по оценкам, более 400 тысяч человек.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Россия отказывается от обменов пленными в формате "всех на всех", прикрываясь выдумками, что их воинов в Украине якобы "больше 200-500" человек. Однако лишь в одном из десятков мест содержания оккупантов находится более 1000 россиян.

– В украинском проекте "Хочу жить" обнародовали документ, который должен раскрыть глаза родственникам пленных оккупантов на ложь российского руководства. Еще 1 августа 2022 Украина официально обратилась к российской стороне с предложением о налаживании совместной гуманитарной деятельности, однако РФ ее проигнорировала.

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