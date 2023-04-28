Руины вместо подъезда и сожженные авто: появились кадры спасательной операции в Умани, где ракета РФ попала в многоэтажку

На месте ракетного удара российских войск по многоэтажке в Умани остались развалины вместо подъезда. Спасательная операция продолжается, на месте находятся все службы.

Видео дня

Видео из эпицентра событий показали в Telegram Национальной полиции Украины. Как отметил руководитель Нацполиции Иван Выговский, правоохранители работают на местах и документируют преступления государства-террориста против украинского народа (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"У каждого преступления есть имя. И ни один преступник не избежит наказания", – заверил Выговский.

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