"Руководство в курсе": в ОСГВ "Хортица" прояснили ситуацию на границе Харьковщины и Луганщины

Руководство Вооруженных силы Украины в курсе действий российской оккупационной армии на границе Харьковской и Луганской областей в направлении поселка Боровая. Захватчики получат адекватный ответ.

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Об этом 18 июня заявил в эфире телемарафона спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин. Он призвал украинцев не паниковать.

Напомним: аналитики DeepState ранее того же дня опубликовали информацию, что россияне нарастили "ударный кулак" для наступления на Боровую. От Райгородки до Нововодяного они сконцентрировали до 10 000 оккупантов.

"Я скажу так, что руководству и Вооруженных сил, и высшему политическому руководству государства известна эта информация, принимаются соответствующие меры, то есть о враге все известно", – заверил спикер ОСГВ "Хортица".

Он сказал, что подробности об уровне подготовки этой вражеской группировки и ее обеспечения сможет предоставить Главное управление разведки Минобороны Украины. На указанном направлении находятся подразделения ГУР.

Волошин утверждает: Силы обороны готовы к любому развитию событий и "наши защитники дадут адекватный ответ и на том направлении".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Третьей штурмовой бригаде заявили, что на фронте в Харьковской области в направлении Боровой войска РФ активизировали атаки, чтобы выйти на границы Луганщины. На штурмы украинских позиций враг бросает целые взводы и роты личного состава.

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