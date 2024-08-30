Румыния вышла на финишную прямую с передачей Украине системы Patriot: остался последний шаг

Министерство национальной обороны Румынии направило в парламент страны законопроект о передаче Украине одного комплекса Patriot. Речь идет о безвозмездной передаче Вооруженным силам Украины системы Patriot в конфигурации PAC-3+.

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Как сообщает румынская служба Радио Свобода, парламент Румынии может принять этот законопроект уже на первой осенней сессии, которая начнется 2 сентября. Это последний шаг, который осталось сделать после того, как власти Румынии приняли решение о передаче Украины дополнительной системы противовоздушной обороны.

"Завершение разработки закона о передаче способствует подчеркиванию позиции Румынии как регионального поставщика безопасности и укреплению партнерских отношений с Соединенными Штатами", – цитирует вещатель сопроводительную записку законопроекта.

Документ не предусматривает точную дату передачи Украине указанной системы ПВО. Ее объявит правительство Румынии после соответствующего решения парламентариев.

Министерство обороны в Бухаресте намерено предоставить Украине одну из семи систем Patriot, закупленных у США еще в 2017 году. Из них в страну прибыло всего четыре (остальные три прибудут в Румынию в ближайшее время).

Конфигурация PAC-3+ считается самым современным вариантом системы защиты Patriot. В такую конфигурацию входят высокоэффективные радиолокационные системы и самые современные ракеты-перехватчики PAC-3 класса "воздух-воздух". Благодаря им Patriot может поражать баллистические ракеты на расстоянии до 20 км.

Patriot в такой конфигурации стоит около 1 миллиарда долларов, а каждая ракета для него – почти 4 миллиона долларов.

Как сообщал OBOZ.UA, совет национальной обороны Румынии во главе с президентом страны Клаусом Йоханнисом решил передать Украине одну систему Patriot еще 20 июня. Решение было принято после того, как Минобороны представило анализ состояния, использования и важности систем Patriot для национальной и коллективной обороны и того, как может изменить ситуацию передача одной системы Украине.

Ранее сообщалось, что Белый дом приостановил все открытые заказы на системы Patriot и ракет к ним с тем, чтобы перенаправить поставки в Украину.

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