Рютте в Киеве посетил украинских военных, проходящих реабилитацию после ранений. Фото

В четверг, 3 октября, новый генсек НАТО Марк Рютте приехал в Киев. Он посетил в госпитале украинских военных, проходящих реабилитацию после ранений.

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Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров. Он отметил, что Марк Рютте подтвердил готовность стран НАТО содействовать лечению и реабилитации украинских военных.

Со своей стороны Умеров заверил, что Украина готова делиться опытом военной медицины для дальнейшего укрепления сотрудничества.

"Вместе с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте посетили наших военных, которые проходят реабилитацию после ранений. Выражали благодарность нашим героям за их несокрушимое мужество в борьбе за свободу Украины и всей Европы. Искренне благодарен за всестороннюю поддержку. Вместе к победе!" – говорится в сообщении Умерова на его странице в Facebook.

Напомним, что в четверг, 3 октября, новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте прибыл с визитом в Киев. Он провел переговоры с президентом Владимиром Зеленским. Это первый официальный визит Рютте в Украину.

Как сообщал OBOZ.UA, экс-премьер Нидерландов Марк Рютте 1 октября официально занял должность в НАТО и назвал Украину приоритетом в своей работе. По его словам, поддержка Украины – это инвестиция в европейскую безопасность, а расходы на помощь Киеву – меньше, если сравнивать с возможными затратами в случае победы РФ.

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