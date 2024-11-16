'С этим мириться нельзя': Z-блогер устроил истерику из-за огромных потерь РФ на Курщине и обвинил командование во лжи. Видео

Российский Z-блогер Юрий Подоляка обвинил российское командование во вранье и умышленном приукрашивании реальных успехов российской армии в Курской области. На верх командиры отправляют лживые отчеты, в которых рисуют контроль армии РФ над населенными пунктами, которые контролируются Силами обороны Украины.

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При этом за ложь командиров платят своими жизнями рядовые оккупанты, которых бросают в "мясные штурмы", потери армии РФ, по словам пропагандиста – огромны и бессмысленны. На жалобы Подоляки обратил внимание Telegram-канал "Сеятель ветра".

Подоляка вдруг ополчился на российское командование, которое, по его словам, погрязло во лжи.

"То, что я вижу и понимаю, и то, что докладывается наверх нашему командованию – это две разные реальности. В виртуальной реальности, которая докладывается в наш генеральный штаб и, соответственно, дальше кладется на стол руководству страны, у нас все хорошо, мы освобождаем массу населенных пунктов. В реальности противник все эти населенные пункты, как то южнее Погребков – Орловка, Новые и Старые Сорочины, а также сами Погребки – это все пока не наше. Это под противником", – выдал пропагандист.

При этом, нарисовав в докладах руководству "освобожденные" населенные пункты, командиры на местах бросают оккупантов в неподготовленные "мясные штурмы". Они заканчиваются провалами, а единственный результат подобных атак – в массовом уничтожении российских военнослужащих.

"Чтобы эти доклады подтвердить, командование наше на Курском участке заставляет нашу 810 бригаду, по сути, обнулять себя. Огромные потери, бессмысленные – из-за вранья. И с этим дальше мириться нельзя. Это важнейшая проблема, которую мы искоренить должны в первую очередь. Вранье! Сколько уже пацанов погибло из-за этого дебильного вранья!" – возмутился Подоляка.

Один из самых известных Z-блогеров РФ, Юрий Подоляка, родился на Сумщине. В Россию он сбежал еще в 2014-м году, оттуда начал вести антиукраинскую деятельность, распространяя фейки об Украине и российскую пропаганду.

Сам Подоляка, который давно занял свое место на "Миротворце", именовал себя "главным спикером войны". Он всячески оправдывал поражения РФ и обвинял Украину в вымышленных преступлениях. В частности, утверждал, что украинские военнослужащие "прикрывались мирным населением", а в гуманитарной катастрофе на оккупированных украинских территориях, по его версии, виновна не Москва, а Киев. Подоляка также активно распространял фейк о том, что Польша якобы намеревается захватить западные регионы Украины.

Подоляка регулярно принимает участие в пропагандистских российских ток-шоу, где призывает к захвату Украины.

На бывшей родине в 2024 году он заочно был осужден за государственную измену, пропаганду войны, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, действия, направленные на изменение конституционного строя и границ территории Украины.

В частности, следствие установило, что Подоляка причастен к корректировке ракетных ударов по Николаеву в начале полномасштабного вторжения в РФ. Он получал разведданные от экс-начальника Николаевской окружной прокуратуры Геннадия Германа, отбывавшего пожизненное заключение за госизмену. Подоляка переправлял сведения своим "кураторам" из российских спецслужб.

Напомним, ранее другой российский пропагандист, товарищ террориста Игоря Гиркина Максим Калашников внезапно "прозрел" от потерь РФ в войне. Он опубликовал рассказ одного из оккупантов, который заявил, что на позициях российских военных под Волчанском "трупы лежат в два-три слоя" вперемешку с ранеными.

Также Калашников заявил, что путинская "СВО" уже понесла поражение, заявленные "цели" недостижимы, а Россию ожидают впереди темные времена.