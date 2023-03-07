'С гепатитом С ты вообще не должен служить': россиянки решали, как вытащить с передовой больной оккупанта. Перехват

Россия теряет в войне с Украиной личный состав быстрее, чем успевает мобилизовать. Из-за критической нехватки солдат в подразделениях оккупантов, на войну в РФ отправляют всех, кого "загребут", без всякого медицинского осмотра, даже с тяжелыми болезнями, в том числе с гепатитом С.

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Об этом свидетельствует очередной перехват ГУР МО Украины. В телефонном разговоре жена оккупанта рассказывает, что делает для того, чтобы вытащить его из фронта.

Как становится ясно из перехваченного разговора, мобилизованный россиянин болен гепатитом С, однако это его не спасло от мобилизации, поскольку он не проходил никакой медкомиссии и его никто не спрашивал о состоянии здоровья.

При этом он, скорее всего, согласился на контракт, ведь, судя по разговору, подписывал какие-то документы.

"Вот ты, когда подписывал все это, ты кому-то говорил об этом (о болезни – Ред.). У тебя никто ничего не спрашивал и ты больничку не проходил? Ясно..." – говорит россиянка.

Она рассказывает оккупанту, что уже успела сделать для того, чтобы его "отпустили" с войны. По ее словам, удалось поговорить с каким-то военным начальством, но ответ был не утешительный – мобилизованного соглашались отпустить со службы только при наличии другого военнослужащего "на замену".

"Сказали, что ты нам давай кого-нибудь другого на замену, и тогда мы его отпустим, понял?" – говорит россиянка.

Впрочем, она все-таки надеется вытащить своего мужа с передовой. Вот только, неизвестно, успеет ли.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия платит высокую цену за полномасштабную войну, развязанную против Украины. За год количество ликвидированных российских оккупантов превысило официальные потери Советского Союза за 9 лет войны в Афганистане.

Украинские защитники только за последнюю неделю ликвидировали на фронте более 5 тысяч оккупантов. Если так пойдет и дальше, то к символическому для России дню 9 мая потери живой силы ее войск могут превысить 200 тысяч человек.

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