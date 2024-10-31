С какими болезнями кожи не берут на службу во время мобилизации: объяснение

В Украине с начала полномасштабного вторжения России продолжается всеобщая мобилизация, в ходе которой военнообязанных граждан призывают на службу в армию. Некоторые диагнозы не позволяют проходить воинскую службу, поэтому часть людей не подпадает под мобилизацию.

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Не мобилизуют во время военного положения в том числе с некоторыми заболеваниями кожи. Об этом говорится в приказе Министерства обороны Украины №490 "Об утверждении Изменений в Положении о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных силах Украины".

Согласно действующим нормативно-правовым актам, мобилизации не подлежат украинцы с определенными болезнями кожи. Степень пригодности человека к службе определяет военно-врачебная комиссия.

Мобилизации во время действия военного положения не подлежат военнообязанные, имеющие следующие болезни кожи:

– атопический дерматит с распространенной лихенификацией кожного покрова;

– диффузный нейродермит

– псориатическая эритродермия

– пузырчатка обыкновенная;

– герпетиформный дерматит.

Если у военнообязанного диагностированы ограниченные, редко рецидивирующие формы экземы, ограниченные формы псориаза, нейродермита или красный плоский лишай, пригодность к военной службе или ограниченная пригодность определяется индивидуально. Заключение о пригодности к службе составляет военно-врачебная комиссия.

Ранее сообщалось, что для предприятий, желающих получить статус критически важных, чтобы бронировать работников, установят минимальный уровень зарплаты в пределах 19-20 тысяч гривен в месяц. Критерии предоставления этого статуса будут согласовываться с Минобороны и Минэкономики во избежание манипуляций и злоупотреблений.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, забронировать работника в ближайшие три недели невозможно – в Украине идет аудит критически важных предприятий. Но это не все: после 15 ноября компании могут потерять право бронировать работников, а процедура бронирования – претерпеть изменения.

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