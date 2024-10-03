С какими болезнями органов дыхания не мобилизуют на службу: разъяснение

В Украине с начала полномасштабного вторжения России продолжается всеобщая мобилизация, в ходе которой военнообязанных граждан призывают на службу в армию. Ряд законных оснований, в том числе, некоторые заболевания дают право на освобождение от мобилизации.

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В армию не смогут попасть украинцы с определенными болезнями органов дыхания. Об этом говорится в приказе Министерства обороны Украины №490 "Об утверждении Изменений в Положении о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины".

Согласно действующим нормативно-правовым актам, мобилизации не подлежат украинцы с хроническими болезнями нижних дыхательных путей и лёгких со значительными нарушениями функции внешнего дыхания. Также от службы в армии освобождаются люди, которым диагностировали тяжелую бронхиальную астму.

От мобилизации освобождают людей, у которых диагностировали стенозы гортани; парезы и параличи гортани со значительным нарушением функции голосообразования и дыхания. Кроме того, признают непригодными к службе людей, у которых обнаружили тяжелую форму спастической дисфонии.

Стоит отметить, что не подпадают под мобилизацию военнообязанные, признанные в соответствии с выводом ВВК временно непригодными к военной службе по состоянию здоровья или полностью непригодными с исключением из воинского учета. Вывод о непригодности вправе сделать только ВВК.

Ранее сообщалось, что в Верховной Раде активно работают над новым законопроектом, который позволит военнослужащим избежать уголовной ответственности в случае самовольного ухода из части (СЗЧ), если они добровольно вернутся в ряды войска.

Напомним, издание New York Times писало, что в Украине после вступления в силу нового закона о мобилизации ежемесячно в армию якобы набирают до 30 тысяч человек, хотя подтвердить такую статистику журналистам не удалось. Темпы примерно соответствуют мобилизации в России.

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