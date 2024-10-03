В Раде работают над законопроектом об освобождении от уголовной ответственности за СОЧ, но при одном условии – Вениславский

В Верховной Раде активно работают над новым законопроектом, который позволит военнослужащим избежать уголовной ответственности в случае самовольного оставления части (СОЧ), если они добровольно вернутся в ряды войска. Ожидается, что проект закона будет зарегистрирован уже в ближайшие дни.

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Об этом в комментарии украинским СМИ сообщил народный депутат, член парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский. Главным отличием этого законопроекта от предыдущего является то, что уголовное производство даже не будет открываться.

Нардеп пояснил, что настоящей версии закона предусмотрено, что освобождение от уголовной ответственности возможно только после сообщения о подозрении и соответствующем решении суда. Новый законопроект предлагает изменить это: самовольно покинувшие часть военные могут вернуться в военную службу без риска оказаться под судом.

Вениславский отметил, что важно устранить этот фактор страха перед уголовной ответственностью, ведь он становится сдерживающим фактором для многих военных, которые могли бы добровольно вернуться в ряды армии.

"То есть мы хотим, чтобы была возможность вернуться в военную службу без страха иметь судимость", – отметил депутат.

Депутат также прокомментировал ситуацию с мобилизацией, признав определенное снижение ее темпов, хотя по его словам, это снижение незначительно. По поводу слухов о снижении призывного возраста или других радикальных мер, пока таких обсуждений не ведется.

Кроме того, о количестве военных, которые находятся в состоянии СОЧ, Вениславский опроверг слухи о более чем 100 тысячах военных. Он говорит, что "их меньше", но не может раскрывать детали из-за конфиденциальности информации.

На вопрос о возможных изменениях в законодательстве по срокам службы и новом законопроекте от Министерства обороны, Вениславский ответил, что эти вопросы будут обсуждаться на предстоящих заседаниях с участием министра обороны.

Отметим, что всего месяц назад президент Украины Владимир Зеленский уверял, что мобилизация в стране увеличилась, и в испытывающих нехватку личного состава бригадах украинской армии вскоре будет пополнение.

А издание New York Times писало, что в Украине после вступления в силу нового закона о мобилизации ежемесячно в армию якобы набирают до 30 тысяч человек, хотя подтвердить такую статистику журналистам не удалось. Темпы примерно соответствуют мобилизации в России.

Как сообщал OBOZ.UA, в Министерстве обороны Украины подтвердили, что темпы мобилизации выросли. В ведомстве считают, что острой потребности в понижении мобилизационного возраста нет.

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