С какого возраста мужчин в Украине мобилизуют и кто может вручить повестку: разъяснение

В Украине могут призвать в армию мужчин в возрасте от 27 лет. Младшие могут попасть на фронт только по добровольному желанию или при наличии военного опыта.

В этом году Верховная Рада Украины приняла в первом чтении поправки к Закону "О воинской обязанности и военной службе", уменьшив верхний порог призывного возраста с 27 до 25 лет. Однако документ еще не вступил в законную силу, поскольку нуждается в подписи президента.

Как известно, мужчин в возрасте от 18 до 27 лет могут призвать в украинскую армию только для прохождения срочной службы, но во время военного положения призыв на нее не проводят.

Кого могут призвать

Поэтому, согласно Закону Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", на военную службу могут быть призваны следующие категории граждан:

– военные запаса, не достигшие 60 лет, пригодны по состоянию здоровья;

– мужчины от 27 до 60 лет без опыта воинской службы, пригодные по состоянию здоровья;

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– мужчины в возрасте от 18 лет, которые дали добровольное согласие на контрактную службу, пригодны по состоянию здоровья;

– ограниченно пригодные во время военного положения мужчины с опытом и без опыта службы;

– снятые с воинского учета до 24 февраля 2022 года, полностью или ограниченно пригодные к службе во время военного положения;

– лица с инвалидностью, если они добровольно мобилизуются.

В частности, как пояснил в TikTok адвокат Артем Заика, мужчины со статусом инвалида, подтвержденные пенсионным удостоверением, также могут получить повестки. Он пояснил, что даже таким гражданам необходимо зарегистрироваться в военкомате и пройти ВЛК, которая должна подтвердить непригодность мужчины к воинской службе из-за его здоровья.

Кроме того, лица с инвалидностью также могут быть военнообязанными, им будут подбирать должность по военным специальностям, подходящим к их состоянию здоровья.

Адвокат отметил, что лица с инвалидностью обязаны взять повестку и явиться в ТЦК, также они не могут отказаться от прохождения ВЛК.

Кто может вручить повестку

Повестки военнообязанным в Украине могут выписывать представители органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций, в частности, учебных заведений.

Как пояснила "Суспільному" сотрудница ТЦК Алина Кривошея, повестку может вручить не только должностное лицо ТЦК и СП. Выписывать их могут в любом месте – будь то парк, блокпост или другое общественное место.

В случае неподписания повестки степень ответственности за неявку – минимальная. Однако если получив повестку, военнообязанный не явился, предусмотрена административная ответственность и уплата штрафа – обычно 3 400 гривен.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 18 сентября в ВРУ подали проект закона №10062 о создании электронного реестра призывников, военнообязанных и резервистов. Документ предлагает упрощение процедуры для участников боевых действий и расширение информации, которую может собирать Минобороны.

– Сотрудники ТЦК и СП в Украине вручают повестки в общественных местах, прежде всего, для уточнения персональных данных. Также человек может получить повестку на прохождение медицинской комиссии или мобилизационное распоряжение. Как происходит процесс мобилизации и грозящий уклоняющимся, читайте в материале.

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