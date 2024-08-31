С начала суток уже почти 110 боестолкновений: в Генштабе рассказали о ситуации на 'нуле'

С начала суток ситуация на фронте обострилась – российские оккупационные войска продолжают активные наступательные действия. Число боевых столкновений по всей линии фронта уже возросло до 109.

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Наиболее интенсивные боевые действия происходят в Покровском и Кураховском направлениях. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 16.00 субботы, 31 августа.

Сумская и Черниговская области продолжают подвергаться артиллерийским обстрелам с территории России. Во вражеский огонь попали 15 районов, среди которых Хреновка, Уланово, Большая Писаревка, Славгород и Степок. Некоторые населенные пункты, такие как Сопич и Порозок, подверглись неоднократным обстрелам. Российская авиация нанесла удары по Глухову, Мануховке, Журавке и Ободам.

На Харьковском направлении продолжается атака противника в районе Волчанска, а Липцы и Малые Проходы оказались под вражеской бомбардировкой.

На Купянском направлении враг совершил 12 попыток штурма в районах Синьковки, Колесниковки и Лозовой, причем половина этих боев продолжается до сих пор.

Лиманское направление также остается напряженным: в течение дня противник совершил шесть атак на позиции украинских войск вблизи нескольких населенных пунктов. Три атаки были отбиты, еще три продолжаются.

Враг пытается найти слабые места в нашей обороне на Северском направлении, сосредоточив свои усилия вблизи Верхнекаменского, Выемки, Звоновки и Спорного. Однако все попытки были неудачными, бои продолжаются вблизи Выемки и Верхнекаменского.

На Краматорском направлении оккупанты совершили 12 штурмов, сосредоточив усилия возле Калиновки, Часового Яра, Андреевки и Клещиевки. Три из этих атак еще не завершены, противник несет значительные потери.

На Торецком направлении украинские воины отразили восемь из девяти атак, самые ожесточенные бои продолжаются в районе Нелиповки.

На Покровском направлении фиксируется наибольшее количество боестолкновений. С начала суток оккупанты предприняли уже 23 попытки потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах семи разных населенных пунктов. Больше всего боестолкновений произошло возле Новогродовки. Селидово и Покровск получили удары авиабомбами.

На Кураховском направлении враг совершил 21 атаку в сторону Украинской, Лесовки, Галицыновки, Георгиевки и Константиновки. Оккупанты сосредоточили основные усилия в районах Георгиевки и Константиновки, проведя там 11 и 5 штурмов соответственно.

На Времевском направлении продолжаются два боестолкновения неподалеку от Угледара и Времовки, а также три попытки атаки в сторону отбитых Макаровки.

На Ореховском направлении оккупанты безуспешно атаковали трижды, в том числе в районах Малой Токмачки и Роботиного. По Ровно было выпущено 20 неуправляемых авиаракет с вертолетов.

На Приднепровском направлении отражен один вражеский штурм, а на остальных направлениях особых изменений нет.

Как писал OBOZ.UA, 23 августа в Третьей штурмовой бригаде заявили о начале наступления в Харьковской области. ВСУ продвинулись вглубь фронта почти на два квадратных километра, враг при этом потерял значительное количество живой силы и техники с вооружением.

Военный эксперт Михаил Жирохов рассказал, что 3-я ОШБр защищает Украину на Купянском направлении, где большое количество "серой зоны", и регулярно проводит контрнаступления. Нынешнее наступление – это тактические действия по улучшению общей ситуации на фронте, говорит эксперт.

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