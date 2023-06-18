С начала войны Россия разрушила на Донетчине 78 храмов: большинство из них Московского патриархата

Страна-агрессор Россия продолжает придерживаться в войне против Украины тактики выжженной земли. С начала полномасштабного вторжения оккупанты полностью или частично разрушили в Донецкой области 78 храмов.

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Интересно, что большинство из них, а именно 46, были Московского патриархата. Об этом в интервью "Укринформу" рассказал начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

Он дал задание вести такой подсчет после того, как начались тяжелые бои за Святогорск. Российские оккупационные войска тогда обстреливали Свято-Успенскую Святогорскую лавру, в которой пряталисб сотни мирных жителей. В результате этих атак храм был поврежден, погибли монахи.

"Меня как человека тогда смущало, что даже многие священнослужители Лавры не могли назвать вещи своими именами – кто и откуда вел обстрел, а начинали что-то придумывать. Потому что когда первая ракета прилетела в Святогорский мост, было понятно, как она летела и откуда. А настоятель храма Лавры даже не смог в своем комментарии обратиться к тем, кто это сделал – к Российской Федерации, к военным, и когда сгорел деревянный храм на подъеме к самому высокому скиту, который находится на пути к памятнику Артему, я сказал, чтобы велся подсчет по всем религиозным, культовым сооружениям", – сказал глава ОВА.

По словам Кириленко, он знает "многие нюансы" того, как священнослужители Святогорской лавры вели себя во время российских обстрелов. "Об этом точно еще буду говорить после нашей победы", – добавил он.

Начальник обладминистрации подчеркнул, что Московский патриархат с его священнослужителями несут беду. В частности, он напомнил о подтвержденных фактах сотрудничества этих попов со спецслужбами РФ.

"Мы будем способствовать развертыванию Православной церкви Украины на территории области, выделять земельные участки, восстанавливать возможности проведение богослужений", – заявил Кириленко.

Он также рассказал, что российскими оккупантами на Донетчине был поврежден или разрушен 95 701 жилой объект. В основном это жилые дома, из которых 6009 – многоквартирные, 89692 – частные. Каждые сутки эти цифры увеличиваются из-за постоянных обстрелов со стороны захватчиков.

Страдают и другие объекты: в регионе было разрушено или повреждено 746 учебных заведений, из них 78 школ и профтехучреждений разрушены полностью. Разрушены также были 306 детских садов и яслей.

"Также мы ведем статистику по учреждениям медицинской сферы всех форм собственности. Общая цифра разрушенных или поврежденных достигает 216 объектов по состоянию на 1 июня текущего года", – добавил начальник ОВА.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские кафиры полностью разрушили здание церкви в Марьинке Донецкой области. Любопытно, что собор принадлежал УПЦ Московского патриархата.

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