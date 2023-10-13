С начала войны в Украине утроили количество укрытий: сколько людей могут спрятаться одновременно

С начала полномасштабного вторжения России фонд защитных сооружений в Украине вырос более чем в три раза. По состоянию на сегодняшний день в бомбоубежищах разного типа, может скрыться почти половина населения страны.

Об этом сообщил директор Департамента организации мер гражданской защиты ГСЧС Украины Виктор Витовецкий на брифинге в Military Media Center. По его словам, в Украине насчитывается более 60 тысяч укрытий.

"Если мы перед началом войны имели на учете примерно 20 тысяч защитных сооружений, то по состоянию на сегодняшний день их уже более 60 тысяч. Из них более 50 тысяч пригодны к укрытию, то есть там население может пребывать в нормальных условиях", – сообщил глава департамента ГСЧС.

Проверка комиссий ГСЧС установила, что на сегодняшний день общий фонд защитных сооружений в Украине составляет более 60 560 укрытий.

Среди них:

более 5200 бомбоубежищ;

14 тысяч противорадиационных укрытий;

свыше 41 тысячи простейших защитных укрытий и сооружений двойного назначения.

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"Такое количество укрытий позволяет обеспечить защиту примерно половины населения Украины. Поэтому продолжается работа по наращиванию фонда", – подчеркнул Витовецкий.

Глава департамента ГСЧС отдельно привел данные о защитных укрытиях в учебных заведениях. По его словам, из всех образовательных учреждений в Украине только 70% (19,7 тысяч) имеют проверенные хранилища для обеспечения защиты учащихся и преподавателей.

Размеры и количество этих укрытий может спрятать 57% участников образовательного процесса. Это означает, что все учебные заведения, в которых есть хранилища, могут работать в автономном режиме. Но тем школам и другим образовательным учреждениям, чьи защитные сооружения не могут вместить одновременно всех учащихся и преподавателей, придется работать в две смены.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Гостомеле Киевской области для начальной школы построили уникальное укрытие в виде домика Хоббитов. Оно рассчитано на 55 человек, но может вместить более 70 человек.

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