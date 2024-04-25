С первого момента вызвал уважение и восхищение: на фронте погиб сержант Нацгвардии Александр Ющенко. Фото

В боях за независимость Украины погиб главный сержант 4-й бригады быстрого реагирования Национальной гвардии Украины Александр Ющенко с позывным "Капа". Боец стал на защиту Родины с самого начала войны в 2014 году.

Свой последний бой он принял 23 апреля. Трагическое известие сообщил в Facebook главный редактор издания "Цензор.нет", военный корреспондент Юрий Бутусов.

Он отметил, что Герой был редким профессионалом. Ющенко можно было доверить незнакомым людям, из которых он гарантированно делал качественных солдат, был исключительно ответственным и работал на результат.

"Погиб друг, один из лучших из нас, Воин, который с первого момента вызвал уважение и восхищение. На войне с самого начала с 2014 года. Четкий, точный, требовательный ко всем, прежде всего к себе, фанат и руководитель жесткой дисциплины и организации, который воспитывал и руководил примером, самим собой", – рассказал о военном Бутусов.

По его словам, Воин являлся образцом для всех и воспитал сотни бойцов. Ющенко участвовал в создании пехотного батальона по стандартам НАТО в составе 4-й бригады быстрого реагирования Нацгвардии, а также бригады "Хартия".

С бойцом попрощаются 26 апреля в родном Луцке.

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