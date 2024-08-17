С первых дней войны помогал разведчикам: на фронте погиб служебный пес Ник. Фото

На фронте в Украине гибнут не только наши защитники, но и их четырехлапые помощники. Война унесла жизнь опытного служебного пса Ника.

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Об этом в Facebook рассказал волонтер Виктор Одиница. Ник с первых дней участвовал в выполнении розыскно-штурмовых работ в подразделении специальной разведки.

Во время выполнения боевого задания пес получил осколочное ранение. К сожалению, оно оказалось для Ника смертельным.

"Грустная весть(( Мой товарищ, боец подразделения специальной разведки сообщил, что во время выполнения боевого задания от осколочного ранения погибла служебная собака Ник. Спасибо за службу, друг..." – написал автор поста.

Как сообщал OBOZ.UA, в Польше умерла собака, которая с 2016 года была на Донбассе вместе с украинскими защитниками. Кане-корсо Вася стал известен после того, как отгрыз себе лапу, чтобы убежать от террористов "ЛДНР".

О судьбе Васи рассказала офицер ВСУ Елена Белозерская. Пес несколько лет служил в разведывательном взводе морской пехоты, прошел полигоны и месяцами жил с украинскими защитниками в блиндаже.

Однажды Вася попал в ловушку оккупантов из колючей проволоки. Спасти его было практически невозможно. Но пес вернулся самостоятельно.

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