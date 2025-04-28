С погоней и стрельбой: в оккупации начались облавы на тех, кто отказывается воевать против Украины

На временно оккупированной части Донецкой и Луганской областей резко выросла активность так называемых военных комендатур. Сейчас в ряде населенных пунктов проходят как массовые облавы, так и точечная охота на отказывающихся служить в российских оккупационных войсках. Причем, что не редкость, – со стрельбой.

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"Закинули в машину и увезли"

Жители оккупированной территории сейчас массово жалуются в социальных сетях, что на их родственников идет самая настоящая охота.

"Ищут тех, кто будто бы сбежал со службы. Да, таких случаев немало. Но уходили из в/ч, когда тут еще не было России, а была ДНР. То есть законных оснований разыскивать людей, а тем более их хватать и насильно отправлять на фронт, нет", – написал в Telegram один дончанин.

То, что у части местных жителей с причинно-следственными связями все плохо, известно еще с 2014 года. Но удивляет то, что они до сих пор питают иллюзии о какой-то законности. Россиянам на нее попросту плевать.

Один из последних показательных примеров – похищение местного жителя с погоней, избиением и стрельбой, которое произошло 24 апреля в Кировском районе Макеевки (это город-спутник Донецка).

"Примерно в обеденное время подъехали на гражданской машине на 5 магазин. Не по форме. Начали проверять документы, в это время подъехал парень СОЧ, на вид ему 35 лет. Увидев, начал валить, они стали стрелять вслед. Догнали его на спортшколе и там стреляли, отбили голову, закинули в машину и увезли", – рассказал местный житель.

Также люди жалуются, что в список самовольно оставивших часть (службу) "вносят без всяких на то оснований". После этого комендатура начинает терроризировать друзей, родных "беглеца", приезжая к ним домой и требуя его выдать.

Было много случаев, когда сотрудники комендатуры лезли через заборы и выламывали двери, но теперь это случается реже. И все потому, что местные жители в попытке хоть как-то защититься от вторжения стали устанавливать дома камеры видеонаблюдения.

О подобном случае анонимно рассказала в Telegram жительница Тореза (Донецкая область). 27 апреля "охотники за головами" на гражданской машине подъехали к ее дому. Увидели камеру, сфотографировали ее. Некоторое время посидели, понаблюдали и уехали.

"У моего мужа нет паспорта РФ, нет контракта, нет присяги. Забрали незаконно в феврале 2022 года, в декабре 2022-го попал в больницу, а в марте 2023-го подали на СОЧ. На каком основании – непонятно. Периодически приезжают. После того, как я повесила камеру, через забор не ломятся, но теперь стали фоткаться то возле камеры, то возле дома, рассказывая соседям, что мой муж "опасный преступник", – поделилась женщина.

Из "патриотов ДНР" во "враги народа"

Открыто протестовать против того, что происходит сейчас в оккупации, местные жители, конечно же, не собираются. Как они сами признаются, "это при Украине можно было, сейчас – нет". Мол, высока вероятность оказаться "на подвале", а оттуда мало кто возвращается. Потому некой отдушиной стали соцсети – в профильных пабликах стали постить данные сотрудников комендатуры, которые особенно "отличились" в облавах и издевательствах.

Например, выложили фотографию отдыхающего в заведении "военного коменданта военной комендатуры №6 войсковой части 5343" Андрея Редько.

"Андрей Владимирович родился 53 года назад в момент неловкого молчания. Трудовой путь начал простым милиционером-оперативником в Краматорске и мог бы там и остаться, но случай в 2014 году принес ему высокое покровительство и звезду на погон, а потом еще одну. Как пламенный патриот, Андрей Владимирович не прячется за спины ребят и проявляет личное мужество и отвагу в избиениях жителей Донецка, похищенных в Ленинском районе", – с издевкой написал админ одного из Telegram-каналов.

В публикации, приуроченной ко дню рождения "героя", дали понять, что Редько причастен к расстрелу двух дончан. Несмотря на резонанс, Следственный комитет отказался принимать заявление об этом преступлении. Как и в других подобных случаях.

Известны "подвиги" фигуранта и украинским органам. В 2016 году он был внесен в базу "Миротворец" как изменник Родины и военный преступник.

В центре также сообщили, что Андрей Редько (позывной "Давид") причастен к издевательствам над украинскими заложниками. Исходя из ведомости выплаты личного довольствия личному составу "Разведывательного управления ДНР", он получал деньги минимум с 2015 года.

В графе "Дата ликвидации" пока что отсутствует информация. Но, судя по тому, что он натворил дел уже и в отношении пророссийски настроенных местных жителей, скоро в его жизни может многое измениться.

И это касается не только Редько.