С серийно изготовленным 'мангалом': Россия показала обновленный танк Т-80БВМ. Фото

Россияне показали обновленную версию танка Т-80БВМ образца 2023 года, который будут модернизировать с учетом опыта боевых действий в Украине. Впервые его показали публично несколько недель назад на российском оборонном форуме Армия-2023. Однако только сейчас авторы модернизации представили ее в деталях.

Видео дня

Видео с кадрами новой машины было обнародовано российскими пропагандистскими медиа. Оно сделано в лучших традициях "аналоговнет".

Однако некоторые детали даже в этом пропагандистском видео вызывают ироническую улыбку.

Так, в первую очередь бросается в глаза то, как в российском сюжете называют новую конструкцию над башней. Эту надстройку оккупанты так легко называют "мангал", однако они не объясняют, что это название возникло из-за того, что горящие российские танки с такой конструкцией очень похожи именно на эту жаровню.

Новый вид "мангала" в Т-80БВМ собран треугольниками из довольно тонкого металлического профиля на болтовых соединениях. При этом, как декларируют захватчики, именно такая конструкция эффективнее "мангала" с дополнительной динамической защитой.

Российские конструкторы хвастаются тем, что он якобы позволит на 100% защититься от Javelin и NLAW. Однако последнее звучит сомнительно, ведь ракеты этого комплекса оснащены тандемной боевой частью, которая нивелирует защиту.

Также россияне похвастались, что теперь дополнительную динамическую защиту у Т-80БВМ устанавливают и на нижнюю лобовую деталь за резиновым экраном.

Кроме того, в надстройке появилась сетка с металлическими элементами. Как пояснил представитель Уралвагонзавода, принцип ее работы состоит в том, что когда реактивная граната или противотанковая ракета попадают в эту сетку, то "металлические элементы обжимают боевую часть и не дают ей детонировать". Что ж, до такого "додуматься" могли только в России.

Следующий элемент защиты, появившийся в обновленном танке Т-80БВМ, это станция РЭБ. На кадрах видны характерные "грибочки", установленные на башне. Эта РЭБ, как заявляют пропагандисты, должна подавлять спутниковую навигацию и каналы управления дронов.

Россияне даже продемонстрировали эту систему на примере гражданского квадрокоптера. Впрочем, лучше бы этого не делали, ведь станция приглушила только сигналы управления, а квадрокоптер продолжил транслировать картинку на экран оператора.

Да и задавить WiFi, если держать пульт рядом со станцией РЭБ, не так уж трудно.

Также, судя по кадрам, самая "современная" российская модернизация танка Т-80Б не предусматривает установление прицела "Сосна-У". Его заменил гораздо более простым и примитивный ПН-96МТ-02.

Такую деградацию можно объяснить ограниченным количеством производимых прицелов "Сосна-У", имеющих в своей конструкции тепловизионную матрицу западного производства, например, Catherine FC французской компании Thales. Доступ к ним ограничен для России из-за западных санкций.

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