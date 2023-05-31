С целью самообороны можно: Германия не возражает против украинских ударов по территории РФ

В Германии не возражают против того, чтобы Украина наносила удары по территории РФ в целях самообороны. Делать это Киеву вполне позволяет международное право.

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Об этом заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хеберштрайт в комментарии DW. В то же время Берлин возражает против использования для таких атак оружия немецкого производства.

"Международное право позволяет Украине наносить удары по территории России в целях самообороны, заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хеберштрайт (Steffen Hebestreit) в ответ на вопрос корреспондента DW об атаке дронов на Москву. Однако официальный Берлин выступает против того, чтобы для подобных атак использовалось немецкое оружие, добавил Хеберштрайт", – пишет издание.

Напомним, 30 мая в минобороны РФ пожаловались на атаку дронов. Полеты беспилотных летательных аппаратов над Москвой назвали "террористической атакой киевского режима", а также выдали, что было задействовано восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Оккупанты отчитались о якобы уничтожении всех БПЛА. При этом добавили, что три дрона, подавленные средствами радиоэлектронной борьбы, потеряли управление и отклонились от намеченных целей. В целом, по данным ведомства Сергея Шойгу, до Москвы и области долетели 8 БПЛА, в то время как российские паблики сообщали приблизительно о трех десятках дронов.

Глава Чечни Рамзан Кадыров после появления дронов над российской столицей призвал объявить в РФ военное положение и традиционно начал угрожать "ударами" по украинской столице. В ответ на эти заявления секретарь СНБО Алексей Данилов посоветовал Кадырову мстить Москве и лично Путину за многовековое рабство чеченского народа и уничтожение тысяч чеченских женщин и детей во время российско-чеченских войн.