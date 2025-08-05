Сафари в небе: в ГУР показали охоту подразделения 'Кракен'. Видео

В составе KRAKEN – боевого подразделения активных действий Главного управления разведки Министерства обороны Украины – действует группа перехватчиков KRAKEN SKY SQUAD. Его бойцы имеют одну цель – уничтожить вражеский глаз в небе до того, как он найдет наших.

Видео с нашими защитниками и их техникой показала в соцсетях пресс-служба KRAKEN. Ролик назван "Сафари в небе. Охота началась".

"Наша группа – это охотники нового поколения. Мы не ждем, пока прилетит – мы сами идем на перехват", – рассказали военнослужащие.

В SKY SQUAD используют и FPV-дроны, и БПЛА типа "крыло", а также нестандартные решения и холодный расчет, отметили представители подразделения.

На своей странице в Instagram оборонцы рассказали, что ежедневно осуществляют не менее 10 вылетов бортов одного экипажа.

"В эру дронов мы не имеем права отставать. Новый вызов на поле боя – это улучшенное оружие врага, на что мы должны дать отпор", – отметили операторы БПЛА.

Что предшествовало

Президент Владимир Зеленский 25 июля посетил предприятие, где производят дроны-перехватчики. Он поставил производителям беспилотных перехватчиков задачу довести их производство до тысячи в сутки.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине представили многоразовый перехватчик "Шахедов", который имеет реактивный двигатель и дробовик. Беспилотный авиакомплекс Mongoose ("Мангуст") может сбивать несколько вражеских БПЛА за одну миссию и возвращаться на дозаправку и перезарядку.

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