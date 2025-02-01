Сам растил шестерых детей: на Курщине погиб 37-летний воин с Днепропетровщины. Фото

В боях на Курщине погиб защитник с Днепропетровщины Николай Костянецкий. На войну он пошел добровольцем в начале полномасштабного вторжения России, смерть принял, отказавшись сдаваться в плен врагу.

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Без отца остались шесть детей, которых мужчина воспитывал сам. О гибели Героя рассказал глава Самаровского городского совета Сергей Резник.

"Пулеметчик пулеметного отделения Костянецкий Николай Владимирович был одним из тех воинов, которые перенесли боевые действия на территорию врага – на Курщину. Он мужественно и самоотверженно боролся против врагов Украины, был верным побратимом и до последнего вздоха защищал наше государство. К сожалению, Николай Костянецкий погиб во время выполнения боевого задания", – отметил городской голова.

Николаю Костянецкому было 37 лет. До полномасштабного вторжения России он работал слесарем. Когда же РФ напала, мужчина отправилсяя на фронт добровольцем.

Родные Николая рассказывают: семья была для него смыслом жизни. А она у мужчины была немаленькой: он воспитывал шестерых детей.

"Он пошел на войну, оставил нам детей. Жена его бросила. Ее не было. Мы воспитывали детей 9 лет. Дети остались со мной", – рассказала журналистам "Общественное Днепр" сестра павшего защитника Оксана Костянецкая.

Она добавила, что племянников в дальнейшем будет воспитывать сама.

Погиб Николай Костянецкий в январе. По словам сестры, он до последнего не сложил оружие, отказавшись сдаться в плен врагу.

"Его заставляли бросить автомат. Он его не бросил, чтобы не погибли люди. И все, его убили там", – рассказала Оксана.

С Героем в родном городе Самар (бывший Новомосковск) простились 28 января.

"Очень тяжело семье. Нам очень больно. Вот так нам и достается покой в наших городах. Вот такая цена", – сказал журналистам двоюродный брат погибшего Дмитрий.

Напомним, ранее стало известно, что в боях Донецкой области погиб защитник из Тернопольщины. Павел Евчин, которому было всего 25 лет, принял последний бой в Кураховском районе Донецкой области. В течение нескольких месяцев он считался пропавшим без вести и только недавно оккупанты отдали тело воина.

Также сообщалось, что на днях в Киеве на Майдане простились с польским добровольцем Филиппом Антосяком. Он родился в 2005 году в Польше. В последние годы жил и учился в Оксфорде. Ушел добровольцем служить в иностранное подразделение 25-й бригады ВСУ. Защитник Украины погиб в Покровском направлении 19 января.

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