Самая тяжелая ситуация на фронте на Авдеевском и Марьинском направлениях, враг давит – Генштаб

Российские оккупационные военные продолжают оказывать давление на украинских защитников по всей линии фронта. Самая тяжелая ситуация на фронте наблюдается на Авдеевском и Марьинском направлениях.

В то же время, оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на вечер субботы, 10 февраля.

За последние сутки на фронте произошло 87 боевых столкновений. В целом противник совершил 3 ракетные и 43 авиационные атаки, а также провел 53 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. К сожалению, в результате террористических атак российских сил ранены среди мирного населения. Кроме того, есть разрушение и повреждение многоэтажных и частных домов, а также других объектов гражданской инфраструктуры.

На Волынском и Полесском направлениях ситуация остается стабильной, без существенных изменений. Никаких признаков формирования наступательных военных группировок не обнаружено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют свои обязанности в приграничных районах с Украиной.

На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает сохранять свое военное присутствие в приграничных районах, осуществляет действия по диверсионно-разведывательной цели, ведет обстрелы населенных пунктов с территории Российской Федерации и увеличивает количество минно-взрывных заграждений вдоль украинской границы.

Оккупанты совершили авиационные удары в районах населенных пунктов Середина-Буда, Дружба Сумской области. Также более 30 населенных пунктов подверглись артиллерийским и минометным обстрелам, включая Лисковщину, Архиповку, Леоновку, Гремяч Черниговской области; Старую Гуту, Рожковичи, Фотовыж, Волфин, Веселовку, Степок, Грабовское Сумской области; Казачью Лопань, Охримовку, Николаевку, Землянки, Ольховатку, Дворичанское Харьковской области.

На Купянском направлении противник не проводил активных наступательных действий. Однако около 10 населенных пунктов оказались под обстрелами артиллерии и минометов, включая Двухлетнюю, Синьковку, Петропавловку, Ивановку, Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении наши войска отразили шесть атак врага у Тернов, к юго-востоку от Выемки и Раздолевки в Донецкой области, где противник пытался прорвать оборону с помощью авиации. Более 10 населенных пунктов подверглись обстрелам артиллерией и минометами, включая Невское, Белогоровку, Серебрянское лесничество в Луганской области, а также Терны, Торское, Серебрянку, Верхнекаменское, Раздоловку в Донецкой области.

На Бахмутском направлении Вооруженные силы отразили 9 нападений российской армии в районах Богдановки, Ивановского, Клещиевки и Андреевки в Донецкой области, где враг тщетно пытался улучшить свое тактическое положение. Более 10 населенных пунктов оказались под обстрелами артиллерии и минометов, включая Васюкивку, Богдановку, Часов Яр, Ивановское, Клещиевку, Андреевку, Нью-Йорк в Донецкой области.

На Авдеевском направлении наши защитники отбили 22 атаки в районах Новобахмутовки, Авдеевки, а также еще 10 атак неподалеку от Северного, Тоненького и Невельского в Донецкой области, где враг пытался прорвать оборону. Более 15 населенных пунктов подверглись обстрелам артиллерией и минометами, включая Керамик, Новобахмутовку, Бердичи, Ласточкино, Авдеевку, Нетайлово в Донецкой области.

В Марьинском направлении Вооруженные силы продолжают сдерживать вражеские атаки вблизи Георгиевки и Новомихайловки в Донецкой области. Здесь оккупанты 31 раз пытались улучшить свое тактическое положение. Противник нанес авиационный удар в районе Константиновки Донецкой области. Кроме того, Максимилиановка, Георгиевка, Новомихайловка, Парасковеевка и Константиновка оказались под артиллерийским и минометным обстрелом.

На Шахтерском направлении наши защитники отразили нападение врага возле Водяного в Донецкой области. Противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Угледар Донецкой области. Еще около 10 населенных пунктов, в частности, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Благодатное, Старомайорское и Ровнополь в Донецкой области, пострадали от артиллерийских и минометных обстрелов.

На Запорожском направлении противник не проводил активных наступательных операций. Однако враг в течение суток обстреливал артиллерией и минометами около 20 населенных пунктов, среди которых Темировка, Малиновка, Гуляйполе, Волшебное, Малая Токмачка, Новоандреевка, Лобково в Запорожской области.

На Херсонском направлении противник не намерен отказываться от намерения выдвинуть наши войска из плацдармов на левом берегу Днепра. В течение суток была зафиксирована лишь одна неудачная попытка прорыва позиций наших войск. Также вражеские силы нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов Червоный Маяк, Крынки в Херсонской области. Кроме того, оккупанты обстреливали реактивными системами залпового огня населенные пункты Тягинка, Ивановка, Токаревка, Огромное в Херсонской области.

В то же время, за последние сутки подразделения ракетных войск Сил обороны осуществили удары по 3 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 пункта управления и 2 артиллерийских средствах противника.

Напомним, накануне, 9 февраля, по всей линии фронта, украинские воины ликвидировали 980 оккупантов. Также уничтожены 111 единиц военной техники и вооружений, в том числе девять танков, 24 артсистемы и 21 ББМ.

Только в операционной зоне ОСУВ "Таврия", где ведутся, в частности, бои за Авдеевку, уничтожили 145 дронов, 2 склада боеприпасов армии РФ и более 360 захватчиков.

Также сообщалось, что контрразведка СБУ за неделю уничтожила 24 объекта армии РФ, в том числе танк, укрепление и наблюдательный пункт.