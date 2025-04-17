'Самое главное – не приближаться': эксперт оценил угрозу от ядовитых 'Шахедов' и указал на важный нюанс

Российские военные преступники с недавних пор начали атаковать города Украины дронами-камикадзе типа Shahed, разбрасывающими взрывоопасные капсулы с ядовитыми веществами. Речь идет о слезоточивом газе, который представляет опасность для организма человека, как и любое химвещество, но не является смертельным.

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Поэтому самое главное предостережение для граждан – не приближаться к таким капсулам, местам падения БПЛА и его обломков. На это указал кандидат химических наук Григорий Дмитрив.

"CS (ирритант) – это слезоточивый газ, который вызывает острое раздражение слизистых, кожи и дыхательных путей", – отметил эксперт.

По его словам, это паралитический газ, а не удушающее вещество. Он "сработает" только тогда, когда взорвется капсула, в которой тот содержится. То есть, если сброшенная "Шахедом" капсула не сдетонировала, газ не распылится в воздухе.

В случае взрыва, по словам Дмитрива, зона поражения может составлять от двух до шести метров.

"Фактически это не что-то опасное, что поражало бы большие территории и было массовым. Да и вредность временная. Самое главное – не приближаться к месту, где падают дроны, и быть на расстоянии. В случае поражения нужно обращаться к врачу, но летального исхода не будет", – подчеркнул эксперт.

Как сообщал OBOZ.UA, 10 апреля в ГСЧС отметили, что страна-агрессор РФ начала применять дроны, разбрасывающие взрывоопасные предметы. Подобные находки в виде капсул были обнаружены в Киеве.

По данным Центра противодействия дезинформации, в одном из российских дронов была обнаружена капсула с CS – концентрированным боевым высокотоксичным веществом раздражающего действия. По словам специалистов, враг оснастил БПЛА отравляющим веществом с целью поражения людей.

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