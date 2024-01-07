Самоотверженно служил гранатометчиком: в больнице скончался сержант Виталий Маснов из Калуша. Фото

В больнице скончался украинский защитник – сержант Виталий Маснов родом из Калуша. Он самоотверженно служил украинскому народу.

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Нашему защитнику навсегда будет 57 лет. Об этом сообщили председатель Калушской городской территориальной громады Андрей Найда и глава Калушской райгосадминистрации Жанна Табанец.

"Снова скорбная весть всколыхнула общину. К сожалению, 4 января 2024 года в одном из медицинских учреждений нашей общины скончался наш Защитник – сержант Виталий Маснов, 1967 г.р." – отметил Найда.

Со своей стороны Табанец уточнила, что с верой в победу и любовью к родным, друзьям и всем украинским Виталий Маснов пошел защищать свое государство. На войне служил гранатометчиком гранатометного отделения взвода роты огневой поддержки воинской части.

4 января 2024 года защитник скончался в одном из медицинских учреждений Калушской общины.

"Выражаем искренние соболезнования родным павшего воина. Доземный поклон, уважение и благодарность храброму Защитнику за жертвенный подвиг! Вечная память и слава Герою Виталию Маснову!" – подчеркнул Найда.

Напомним, юный украинский защитник, солдат Владимир Власов погиб в Запорожье, защищая Украину от оккупантов. Герою навеки осталось 20 лет, он был родом из села Роздоловка Винницкой области.

Также в боях против российских оккупантов в Харьковской области погиб 41-летний военный Павел Марчук. Боец был награжден отличием Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного почетным нагрудным знаком "Золотой Крест" за мужество и героизм, проявленные в бою.

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