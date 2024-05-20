Самые активные атаки на Покровском направлении: враг пытается найти слабые места в обороне – Генштаб

По состоянию на вечер понедельника самые активные атаки российских оккупантов продолжаются на Покровском направлении. Еще продолжаются боевые столкновения на 17 участках.

И хотя враг пытается найти слабые места в обороне, украинские защитники дают отпор давлению российских оккупантов. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 16:30 20 мая.

На сегодняшний день оккупанты предприняли 58 попыток вытеснить наших воинов с позиций. Боевые столкновения продолжаются на 17 участках, причем наиболее активные атаки ведутся на Покровском направлении.

В Черниговской и Сумской областях враг совершил 13 артиллерийских обстрелов разных населенных пунктов, в частности, в направлении Миропольского, Юнаковки и Лесного.

На Харьковском направлении бои продолжаются у Старицы и Волчанска. Враг пять раз задействовал авиацию: дважды обстреливал с вертолетов возле Гранова и сбрасывал КАБы в районы Жовтневого и Липцев. Всего с начала суток зафиксировано шесть авиаударов.

На Купянском направлении оккупанты пытаются продвинуться в районах Синьковки, Берестового и Ивановки. Ситуация под контролем: отбиты три атаки у Новоегоровки и Синьковки.

На Северском направлении наши силы умеряют врага в районе Белогоровки, а также жестко прекратили активность захватчиков возле Выемки и Раздолевки.

На Краматорском направлении бои продолжаются в Новом районе. Враг потерпел неудачу в шести атаках и нанес пять авиаударов: трижды по Временному Яру, один раз по Нью-Йорку на Донетчине, а также задействовал Су-25 недалеко от Северного.

На Покровском направлении количество боеприкосновений возросло до 24, из которых восемь продолжаются до сих пор. Враг ищет слабые места нашей обороны у Уманского и Северного, и в общей сложности сбросил восемь КАБов у Александрополя, Калинового и Желанного.

На Времивском направлении возле Старомайорского отбиты четыре атаки, из которых две сопровождались авиаударами.

На Ореховском направлении возле Новоандреевки зафиксирован один авиаудар, ситуация на остальных участках без изменений.

Стоит напомнить, что в Волчанске Харьковской области идут бои, противостояние идет чуть ли не за каждую улицу. В то же время линия фронта на севере области стабилизирована. Силы обороны Украины не допустили продвижения врага в направлении села Липцы и в Слобожанском направлении.

В ISW указали, что 19 мая в Волчанске продолжались уличные бои, враг смог продвинуться в северо-восточной части города.

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