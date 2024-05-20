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Самые активные атаки на Покровском направлении: враг пытается найти слабые места в обороне – Генштаб

Олег Тимченко
War
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Самые активные атаки на Покровском направлении: враг пытается найти слабые места в обороне – Генштаб

По состоянию на вечер понедельника самые активные атаки российских оккупантов продолжаются на Покровском направлении. Еще продолжаются боевые столкновения на 17 участках.

И хотя враг пытается найти слабые места в обороне, украинские защитники дают отпор давлению российских оккупантов. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 16:30 20 мая.

На сегодняшний день оккупанты предприняли 58 попыток вытеснить наших воинов с позиций. Боевые столкновения продолжаются на 17 участках, причем наиболее активные атаки ведутся на Покровском направлении.

В Черниговской и Сумской областях враг совершил 13 артиллерийских обстрелов разных населенных пунктов, в частности, в направлении Миропольского, Юнаковки и Лесного.

На Харьковском направлении бои продолжаются у Старицы и Волчанска. Враг пять раз задействовал авиацию: дважды обстреливал с вертолетов возле Гранова и сбрасывал КАБы в районы Жовтневого и Липцев. Всего с начала суток зафиксировано шесть авиаударов.

На Купянском направлении оккупанты пытаются продвинуться в районах Синьковки, Берестового и Ивановки. Ситуация под контролем: отбиты три атаки у Новоегоровки и Синьковки.

Самые активные атаки на Покровском направлении: враг пытается найти слабые места в обороне – Генштаб

На Северском направлении наши силы умеряют врага в районе Белогоровки, а также жестко прекратили активность захватчиков возле Выемки и Раздолевки.

На Краматорском направлении бои продолжаются в Новом районе. Враг потерпел неудачу в шести атаках и нанес пять авиаударов: трижды по Временному Яру, один раз по Нью-Йорку на Донетчине, а также задействовал Су-25 недалеко от Северного.

На Покровском направлении количество боеприкосновений возросло до 24, из которых восемь продолжаются до сих пор. Враг ищет слабые места нашей обороны у Уманского и Северного, и в общей сложности сбросил восемь КАБов у Александрополя, Калинового и Желанного.

На Времивском направлении возле Старомайорского отбиты четыре атаки, из которых две сопровождались авиаударами.

На Ореховском направлении возле Новоандреевки зафиксирован один авиаудар, ситуация на остальных участках без изменений.

Самые активные атаки на Покровском направлении: враг пытается найти слабые места в обороне – Генштаб

Стоит напомнить, что в Волчанске Харьковской области идут бои, противостояние идет чуть ли не за каждую улицу. В то же время линия фронта на севере области стабилизирована. Силы обороны Украины не допустили продвижения врага в направлении села Липцы и в Слобожанском направлении.

В ISW указали, что 19 мая в Волчанске продолжались уличные бои, враг смог продвинуться в северо-восточной части города.

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