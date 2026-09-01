Самый большой миф российской пропаганды? Эксперты ставят под сомнение реальные возможности ракеты «Циркон»

Российская противокорабельная ракета 3М22 "Циркон" могла оказаться значительно проще, чем заявленное Москвой "гиперзвуковое" оружие. По данным украинской разведки и анализу открытой информации, ракета имеет твердотопливный двигатель, а ее реальные характеристики могут существенно отличаться от тех, которые годами продвигала российская пропаганда.

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Об этом сообщает Defence Express. Эксперты отмечают, что отсутствие подтвержденных прорывных гиперзвуковых технологий, ограниченная боевая часть весом около 120 кг и особенности конструкции "Циркона" ставят под сомнение заявления РФ о его исключительных возможностях.

Как создавали "Циркон"

Разработка ракеты началась в 2010 году в соответствии с постановлением российского правительства от декабря 2009 года. Главным разработчиком назначили "НПО Машиностроения" — предприятие, которое на протяжении десятилетий работало над корабельными ракетами с реактивными двигателями и жидкотопливными баллистическими ракетами. В то же время твердотопливные системы не были его специализацией, а последним советским проектом на реактивном двигателе стал нереализованный П-750 "Метеорит".

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Из-за отсутствия собственного профиля "НПО Машиностроения" заказало разработку двигателей у "НПО Искра", которое ранее уже создавало ускорители для ракет П-700 "Гранит" и П-800 "Оникс". Контракт предусматривал создание трёх изделий — 3Л2212, 3Л2211 и 3Д2202, причём первые два представляли собой двигатели первой и маршевой ступеней. Индекс 3Л2211 упоминается и в сообщении ГУР МОУ.

По оценке экспертов, это свидетельствует о том, что изначально ракета создавалась с твердотопливной силовой установкой, а не с прямоточным гиперзвуковым двигателем, о котором заявляла российская сторона.

Габариты ограничили возможности ракеты

Одним из главных ограничений для разработчиков стали габариты универсальной пусковой установки 3С14, которую используют на российских кораблях. Длина ракеты должна была составлять около 8 метров, а диаметр — не превышать примерно 670 мм.

Для сравнения: баллистическая ракета 9М723 комплекса "Искандер", способная доставлять боевую часть весом около 500 кг на дальность до 390 км, имеет длину около 7 метров и диаметр 920 мм. Это обеспечивает ей значительно больший внутренний объём двигателя и топлива.

Из-за ограничений по габаритам российские разработчики, вероятно, пошли по пути уменьшения боевой части. В результате её масса составляет около 120 кг. Для достижения заявленной дальности при таких параметрах в ракете, по оценке экспертов, могли применить сложный двухимпульсный твёрдотопливный двигатель и аэробаллистическую траекторию.

При этом даже заданные габариты полностью соблюсти не удалось. "Циркон" интегрируется только на отдельные носители — в частности, на фрегаты проекта 22350, модернизированный крейсер "Адмирал Нахимов" и подводные лодки проекта 885 "Ясень". Кроме того, для запуска требуется исключительно модернизированная версия берегового комплекса "Бастион-М", тогда как базовая способна запускать только "Ониксы".

Как возник миф о "гиперзвуке"

Несмотря на это, Москва годами представляла "Циркон" как уникальное гиперзвуковое оружие. В марте 2016 года после первого официального успешного испытательного запуска российские СМИ начали распространять информацию о якобы использовании нового высокоэнергетического жидкого топлива "Децилин-М".

В 2018 году бывший руководитель "НПО Машиностроения" Герберт Ефремов заявлял, что "Циркон" обладает так называемым "моторным гиперзвуком", то есть использует реактивный гиперзвуковой двигатель.

В 2019 году российский диктатор Владимир Путин заявил, что ракета способна развивать скорость до 9 Махов и преодолевать расстояние до 1000 км. Это существенно отличалось от предыдущих заявлений о дальности в 400–500 км и скорости в 6–8 Махов.

В том же году в России неофициально обнародовали изображение ракеты, в конструкции которой эксперты заметили сходство с американской экспериментальной ракетой Х-51, разработанной Boeing.

До ноября 2021 года испытания "Циркона" проводились на дальность "более 400 км". Только в мае 2022 года в Россиизаявили о якобы успешном запуске ракеты на 1000 км.

Напомним, 31 августа в ГУР раскрыли новые подробности о российском "Цирконе". По данным разведки, в ракете до сих пор используются иностранные комплектующие и оборудование, а к её производству привлечено более 70 российских предприятий.

Как писал OBOZ.UA, , в июле Россия резко увеличила применение "Цирконов" против Украины. По оценке ISW, только с начала месяца РФ использовала до двух третей запланированного на год производства этих ракет.

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